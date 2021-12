Perleberg

Am Anfang stand die Frage: wie können wir helfen? Nicht ob, sondern wie. Sich gemeinsam um das Thema Impfen zu kümmern, das hat das Krankenhaus und den Kirchenkreis Prignitz angetrieben. Hat Mitarbeiter motiviert, die Menschen dort abzuholen, wo sie zuhause sind und wo es vielen nicht so einfach gemacht wird, mal eben in die nächstgrößere Stadt zur Impfstelle zu fahren. Ganz zu schweigen von Hotline und Online-Tool, die für eine Terminvergabe vor allem für ältere Bürger einfach nicht geeignet sind.

Die hohe Einsatzbereitschaft vom Chefarzt bis zur Krankenschwester, vom Pfarrer bis zum Gemeindekirchenrat verdient Nachahmer und vor allem Anerkennung. Dank, der ernst gemeint ist und nicht nur als Nebensatz daherkommt. Es gäbe genug Gelegenheiten, in denen die Prignitzer, die ein öffentliches Amt bekleiden, zeigen könnten, dass sie auch ein ehrlich gemeintes Interesse am Gemeinwohl haben.

Im Falle der Kirchenimpfaktion hätte es gereicht, einfach mal vorbei zu kommen und zu fragen: kann ich helfen? Schade, dass das nicht geschehen ist.

Von Stephanie Fedders