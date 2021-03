Impfzentrum Perleberg: Termine unter 116 117

Perleberg

Darauf haben viele Menschen gewartet: Ab sofort können impfberechtigte Prignitzer Termine über die Rufnummer 116 117 für das Impfzentrum Perleberg buchen, teilte nach Angaben des Landkreises Prignitz jetzt das Gesundheitsministerium in Potsdam mit.

Wie bereits berichtet, geht das Impfzentrum des Landes, das der Landkreis Prignitz in der Perleberger Rolandhalle errichtet hat und das vom DRK-Kreisverband Prignitz betrieben wird, am kommenden Dienstag, 16. März, ans Netz. Zur Eröffnung kommt Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher in die Prignitz. Ab 10 Uhr können Impfberechtigte dort ihre erste Impfung wohnortnah erhalten.

Jeder muss seine Impfberechtigung nachweisen

Der Landkreis weist auf ein paar wichtige Punkte hin: Man muss im Impfzentrum seine Impfberechtigung nachweisen, mit einer Arbeitgeberbescheinigung oder einem ärztlichen Zeugnis oder mit Ausweis, der ein Alter über 70 Jahre belegt.

Außerdem: Alle über 85-Jährigen, die bereits einen Brief mit der Sonderrufnummer erhalten haben, wählen am besten diese Sonderrufnummer, um sich für das Impfzentrum Perleberg anzumelden.

Von Bernd Atzenroth