In Karstädt endete die Fahrt für den Anhänger

Karstädt

Statt Pferden transportierte ein 29 Jahre alter Autofahrer Baumaterial in einem Pferdeanhänger. Das entdeckten Polizisten am Dienstag gegen 15.50 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Postliner Straße in Karstädt, wo sie den Mitsubishi mit Pferdeanhänger angehalten hatten.

Steuerbetrug mit grünem Kennzeichen

Der Mann am Steuer beging damit Steuerbetrug: Denn der Anhänger hatte grüne Kennzeichen, die ihn von der Kraftfahrzeugsteuer befreien. Solche Kennzeichen gibt es zum Beispiel für Landwirte. Weil der Pferdeanhänger zweckentfremdet wurde, sind die Voraussetzungen der Steuerbefreiung nicht mehr gegeben. Der Mann durfte mit dem Anhänger nicht weiterfahren und wurde angezeigt.

Von MAZ-online