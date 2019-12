Karstädt

Zu mehreren Prügeleien kam es am Sonntagmorgen während einer Veranstaltung in der Putlitzer Straße in Karstädt. Gegen 3.30 Uhr gab es zunächst eine Rangelei auf der Tanzfläche in der Halle, die die Beteiligten außerhalb klären wollten. Vor der Tür wurde der Streit fortgesetzt. Dabei wurde eine 34-jährige Prignitzerin verletzt. Sie musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Etwa zeitgleich hatte ein 34-jähriger Prignitzer am Ausgang einen 37-jährigen Prignitzer unvermittelt geschlagen und ihn leicht verletzt. Der 34-Jährige war betrunken, ein erster Atemtest ergab 1,73 Promille. Er hatte zuvor auch einen am Tresen stehenden 42-jährigen Prignitzer geschlagen und leicht verletzt.

Rangelei auf dem Parkplatz

Doch damit nicht genug. Gegen 4 Uhr verließ ein betrunkener 29-jähriger Prignitzer mit weiteren Gästen die Veranstaltung. Auf einem Parkplatz soll es dann zu einer Auseinandersetzung mit zwei unbekannten Männern gekommen sein, die den 29-Jährigen angesprochen hatten.

Der Prignitzer wurde geschlagen und ging zu Boden. Bei der Rangelei wurde seine Brille beschädigt. Die beiden Unbekannten verließen danach den Ort. Der 29-Jährige wurde von Rettungskräften erstversorgt.

