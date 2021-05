Zarenthin/Virolahti

Gut fünf Jahre nach seiner Auswilderung im Dannenwalder Luch bei Zarenthin ist Singschwan „7R52“ offenbar wohlauf. Die Beringungszentrale Hiddensee informierte jetzt darüber, dass das Tier Anfang April erneut nahe Virolahti an der finnisch-russischen Grenze gesichtet worden sei.

Seit Herbst 2018 wurde der Vogel bereits mehrfach in dieser Region beobachtet. Seine aktuelle Heimat liegt somit 1256 Kilometer vom Ort der Beringung entfernt. Mit dem dürfte der Singschwan, wenn überhaupt, aber bestenfalls durchwachsene Erinnerungen verbinden.

Tiere wurden in der Prignitz angeschossen

Anfang Januar 2016 waren zwei Singschwäne schwer verletzt bei Laaske und Ponitz gefunden worden. Ein Wilderer hatte auf die streng geschützten Tiere geschossen. Während das Männchen verendete, konnte das Weibchen in der Tierauffangstation in Struck bei Pritzwalk tiermedizinisch versorgt und über Wochen wieder aufgepäppelt werden.

Die gelbe Halsbinde sorgt dafür, dass der Singschwan auch aus der Entfernung gut zu identifizieren ist. Quelle: Alexander Beckmann

Mitte Februar 2016 wurde der Singschwan schließlich im Dannenwalder Luch, das als beliebtes Rastgebiet für Zugvögel gilt, in die Freiheit entlassen. Zuvor hatte Ornithologe Jürgen Kaatz aus Dranse ihn noch mit einer Halsbinde ausgestattet. Seitdem lässt sich das Tier als „7R52“ identifizieren.

Ornithologe vom Erfolg begeistert

Für Jürgen Kaatz sind die ersten Flügelschläge des genesenen Singschwans bis heute eine besondere Erinnerung: „Das ist der einzige Singschwan, den ich in 41-jähriger Beringungstätigkeit mit über 60.000 Vögeln beringt habe.“

Dass es dem Vogel auch fünf Jahre nach dem Prignitzer Wilderei-Drama gut geht, freut den Ornithologen, der mittlerweile in Dänemark lebt, riesig. Er dankt seiner finnischen Kollegin Heidi Saarelainen, die ihre Beobachtung meldete. Kaatz ist überzeugt: „Das Tier dankt uns die ganze Fürsorge, die wir damals geleistet haben.“ Tierarzt Christian Kloß und die Tierauffangstation könnten stolz auf ihre Arbeit sein. „Das ist was fürs Herz. Das sind die Belohnungen, die man sich heute wünscht.“

Als Zugvögel in Deutschland äußerst selten

Wie Untersuchungen zeigen, werden Singschwäne (Cygnus cygnus) in der Wildnis meist nur etwa acht Jahre alt. Ihre Brutgebiete erstrecken sich von Island und Nordskandinavien über die komplette sibirische Tundra. Als Zugvögel suchen sie im Winter Regionen mit milderem Klima auf – unter anderem auch in Deutschland.

Alles in allem gilt die Art hierzulande als extrem selten und daher streng geschützt. Vom verbreiteten Höckerschwan unterscheiden sich Singschwäne äußerlich vor allem durch ihren gelb markierten Schnabel und den etwas zierlicheren Wuchs. Außerdem kommt ihr Name nicht von ungefähr: Sie verfügen über ein breites Spektrum an Lautäußerungen.

Von Alexander Beckmann