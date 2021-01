Neuruppin

Ostprignitz-Ruppin bleibt trauriger Spitzenreiter in Brandenburg, was den sogenannten 7-Tages-Inzidenzwert bei den Corona-Fällen anbelangt. Laut dem Landesgesundheitsamt lag dieser Wert am Samstagvormittag bei 407,6. Ostprignitz-Ruppin ist damit aktuell die einzige Region in der Mark, die einen Wert von über 400 hat.

Zum Vergleich: In Elbe-Elster lag dieser Wert am Sonnabendvormittag bei 397,1, in Spree-Neiße bei 377,2 und in der Prignitz bei 312,5. Das Havelland und Oberhavel haben noch niedrigere Werte ( Oberhavel: 210,4, Havelland 177,3).

Fast tausend aktive Corona-Fälle

In diesen Werten sind die jüngsten Daten, die die Gesundheitsämter am Sonnabend gemeldet haben, noch nicht enthalten. Das Neuruppiner Amt meldete 70 neue Infektionen sowie zwei weitere Todesfälle. Diese Daten werden vom Land zumeist erst in der Berechnung berücksichtigt, die am nächsten Morgen veröffentlicht wird.

Laut der Corona-Seite der Kreisverwaltung in Neuruppin ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin weiter gestiegen, von 936 auf 974. Die meisten Corona-Fälle sind weiterhin in Neuruppin registriert (438), gefolgt von Wittstock (184), der Gemeinde Fehrbellin (82) und Rheinsberg (63).

In der Gemeinde Wusterhausen waren am Sonnabend 45 Infektionen bekannt, in Kyritz sowie im Amt Lindow jeweils 44 und in der Gemeinde Heiligengrabe 26. In den Ämtern Temnitz und Neustadt (Dosse) gibt es demnach aktuell jeweils 24 Corona-Fälle.

Von Andreas Vogel