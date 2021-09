Juniorwahl in Neuruppin: Zehntklässler der Puschkinoberschule durften schon ihre Kreuze machen

Neuruppin

So eine hohe Wahlbeteiligung gibt es wohl nur an Schulen: 91 Prozent der Zehntklässler an der Neuruppiner Puschkinoberschule haben sich am Donnerstag an der Juniorwahl für den Bundestag beteiligt. „Es ist eine nützliche Erfahrung und lebensförderlich“, sagt Marlon Michler.

Der 15-Jährige Neuruppiner leitete am Donnerstag das in der Schule eingerichtete Wahlbüro. Die Wahlurne, die Wahlkabine und die Wahlzettel wurden über das Projekt „Juniorwahl“ gestellt, das der Verein Kumulus seit 1999 für Schüler anbietet – und zwar ausdrücklich nicht allein für Gymnasien und Berufsschulen, sondern für viele Schulformen. „Es wäre schade, wenn das Projekt auf Gymnasien beschränkt wäre, weil der Lern­effekt für alle sehr groß ist“, sagt Tamara Deuschle in Berlin. Sie ist Projektmitarbeiterin im Team Juniorwahl.

Neuruppin: spezielle T-Shirts in der Puschkinoberschule

Das Besondere an der Juniorwahl ist, dass die Schüler exakt dieselben Wahlzettel mit den Kandidaten und Parteien wie ihre Eltern und Großeltern erhalten, nur in einem etwas kleinerem Format. Selbst eine Wahlbenachrichtigung erhalten die Schüler.

Auf Initiative von Steffen Meyer (31), Lehrer für politische Bildung, Geschichte und Wirtschaft an der Neuruppiner Puschkinschule, hat sich das Wahlteam sogar spezielle T-Shirts für die Juniorwahl drucken lassen. „Wahlen sind das wichtigste Gut der Demokratie“, sagt Meyer.

Wahlplakate in Neuruppin ausgewertet

Deshalb hat er vor acht Wochen begonnen, seine Schüler auf die Juniorwahl vorzubereiten. Die Mädchen und Jungen klärten Begriffe, schauten sich Wahlplakate und Wahlprogramme der Parteien und Bewerber an, prüften die Fragen des Wahl-O-Mats sowie einen weiteren Test, der sich direkt an junge Wähler richtet.

„Viele Parteien sprechen Jugendliche nicht direkt an“, sagt Sverre Einar Fülbier. Der 15-Jährige gehörte am Donnerstag zu den 91 Prozent der Zehntklässler in der Puschkinoberschule, die an der Juniorwahl teilnahmen. „Die heutige Politik ist interessant“, so Fülbier.

Juniorwahl in Neuruppin: vier Schulen sind dabei

Das Wahlergebnis der Neuruppiner Puschkinoberschule steht zwar fest – allerdings darf es erst am Sonntag ab 18 Uhr bekannt gegeben werden, nachdem die Wahllokale geschlossen haben. Damit soll verhindert werden, dass sich Wähler durch das Ergebnis der Juniorwahl beeinflussen lassen, heißt es.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geschichtslehrer Steffen Meyer wird am Sonntag nicht allein verfolgen, wer von den zwölf Direktkandidaten im Wahlkreis 56 nun das Rennen gemacht hat und in den Bundestag gewählt wurde. Den Pädagogen interessiert ebenfalls, wie das Ergebnis der Puschkinoberschule im Vergleich zu den anderen Schulen in Neuruppin und im Landkreis ist. Denn an der Juniorwahl haben sich im Bundestagswahlkreis 56 insgesamt Schüler von zwölf Schulen beteiligt, darunter allein vier aus Neuruppin – die Montessorischule, das Schinkelgymnasium und die Evangelische Schule. Dazu kommen die Carl-Diercke-Schule in Kyritz, die Montessorischule in Wittenberge, die Gymnasien in Perleberg und Pritzwalk, die Freiherr-von-Rochow-Schule in Pritzwalk, die Oberschule in Glöwen in der Prignitz sowie zwei Schulen in Nauen.

Von Andreas Vogel