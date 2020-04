KMG-Klinik Havelberg: Belegschaft kämpft weiter für Erhalt

Havelberg

Zwischen Hoffen und Bangen ist es für die Belegschaft des Havelberger KMG-Klinikums im Moment ein schmaler Grat. Eigentlich haben sie vom Unternehmen alle bereits Ende März ihre Kündigung erhalten. Für die meisten heißt das: Sie haben noch Beschäftigung bis Ende September.

Es gibt Verhandlungen über einen Sozialplan – am Mittwoch gab es dazu ein Treffen. Zu einer Einigung zwischen Unternehmen und Belegschaft ist es dabei nicht gekommen. Nun steht ein weiterer Termin am 30. April an.

Dennoch könnte es für die Klinik noch eine Rettung geben, wenn bis Ende Juni ein neuer Träger für die Klinik gefunden wird. Es gibt mehrere Interessenten, mit denen der Stendaler Landrat Patrick Kuhlmann jetzt spricht.

Die kleine Chance, die man in der Belegschaft dafür sieht, will man nutzen. Am Donnerstag beging man zum 13. Mal eine „aktive Mittagspause“, diesmal am nahe gelegenen Dom. Diesmal stand diese Pause unter den Kontaktbedingungen von Corona: Es konnte ja keine Versammlung sein. Also kamen die Menschen nach und nach einzeln vorbei, insgesamt nach Angaben der Betriebsratsvorsitzenden Sandra Braun 35 Menschen.

Belegschaft will eine Lösung, die Bestand hat

Zwei Gespräche mit potenziellen Trägern stehen noch aus. Diese sollen, wie die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Anke Görtz erklärte, jetzt ein Konzept erarbeiten und vorstellen. Dabei hat die Belegschaft deutlich gemacht, was sie will: „Wir wollen nichts für zwei bis drei Jahre, sondern eine Sache, die Bestand hat“, sagt Anke Görtz.

Klar sei, dass man auch bei einer neuen Lösung wieder in einem Klinikverbund arbeiten würde – Wunsch der Mitarbeiter ist es allerdings, dass man in eine Situation komme, in der „andere Häuser auch Patienten zu uns schicken“.

Nach Corona-Quarantäne geht es weiter um den Erhalt der Klinik

Dabei hatte die Klinikbelegschaft ohnehin eine schwierige Zeit hinter sich, weil sich eine Kollegin im Medizinischen Versorgungszentrum mit Covid-19 infiziert hatte. „Wir hatten alle zwei Wochen Quarantäne, wurden alle getestet.“ Bei fünf Leuten fiel der Test positiv aus. Mittlerweile haben sie alle aber wieder Infektion überwunden, in Quarantäne ist niemand mehr.

Also beschäftigen sich alle mit dem Wesentlichen: „Momentan geht es um den Erhalt des Krankenhauses.“

Von Bernd Atzenroth