Karstädt

Zwei Pkw sind am Montag gegen 11.20 Uhr auf der Putlitzer Straße zwischen Karstädt und Reetz miteinander kollidiert. In der Folge kollidierte eines der beiden Auto mit einem Baum. Ein 47 Jahre alter Prignitzer hatte offenbar die Vorfahrt eines 62-Jährigen aus Mecklenburg-Vorpommern übersehen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.

Feuerwehr im Einsatz

Der 62 Jahre alte Autofahrer kam verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der jüngere Fahrer des anderen Fahrzeugs verletzte sich leicht und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Neben Polizei und Rettungsdienst kam auch die Feuerwehr aus Karstädt zum Einsatz, die auslaufenden Betriebsstoffe aufnahm.

Straße voll gesperrt

Beide Pkw waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Autos auf insgesamt rund 30.000 Euro. Die Putlitzer Straße in Karstädt war während den Maßnahmen in Höhe des Abzweigs zur Agrargenossenschaft zunächst voll, später halbseitig gesperrt.

Von Marcus J. Pfeiffer