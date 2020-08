Karstädt

Und wieder krachte es auf der Autobahn: Auf der A14 bei Karstädt rast ein Auto gegen halb 12 Uhr ungebremst in einen Lkw. Das bestätigt die Pressestelle der Polizei in Neuruppin auf Nachfrage.

Polizei, Rettungsdienst, Notarzt und die Feuerwehr sind bereits im Einsatz. Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn 14 zwischen den Anschlussstellen Karstädt und Groß Warnow in Fahrtrichtung Magdeburg. Derzeit ist die Autobahn auf dieser Seite vollgesperrt.

Ob es Verletzte oder gar Tote wie beim Unfall in der vergangenen Woche auf der A24 bei Pritzwalk gibt, ist aktuell noch nicht bekannt. Dort war ein mit fünf Personen besetzter Pkw VW am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf der Autobahn 24 in Höhe zwischen Pritzwalk und Meyenburg ungebremst gegen einen Lastwagen mit Anhänger gerast.

Der VW sei aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann mit dem Sattelschlepper kollidiert. Dabei starben zwei Personen.

Von Julia Redepenning