Berlin/Nebelin

In der brandenburgischen Landesvertretung beim Bund in Berlin ist eine Ausstellung zu einer Autobahnraststätte in Lehmbauweise eröffnet worden. Derzeit befindet sich der Bau der Autobahnraststätte an der künftigen Autobahn 14 in Nebelin (Gemeinde Karstädt) im Planfeststellungsverfahren. Ziel der Ausstellung ist es, für die Errichtung von Wänden in Lehmbauweise zu werben, teilte das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz mit.

Konzept für einen Rastplatz an der A 14 vorgestellt

Das Landwirtschaftsministerium förderte die Entwicklung des Konzepts der „Alhambra Brandenburgs“, einer Autobahnraststätte mit Gastronomie und Tagungsstätte in Lehmbauweis in Kombination mit einer begehbaren und belebten Lärmschutzwand, durch das Zentrum für Peripherie. Am Mittwoch hat die Umwelt-und Klimaschutzstaatssekretärin Anja Boudon die Ausstellung „Auf dem Weg zu Brandenburgs Alhambra – Pilotprojekt für klimaneutrale und regional verwurzelte Baukultur“eröffnet.

Die Initiatoren des Projekts stellten bei der Vernissage die Besonderheiten und Vorteile dieser innovativen und klimaschonenden Bauweise vor. Dazu wurde in den vergangenen Jahren von Akteuren vor Ort sowie aus Wissenschaft und Forschung und in Kooperation mit der Bundesstiftung Baukultur, der Bundesanstalt für Straßenwesen und dem Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg das Konzept entwickelt.

In der Prignitz verfügbarer Baustoff

Maßgebliche Initiatorin ist die Künstlerin Ute Reeh, die 2014 in Nebelin das „Zentrum für Peripherie“ gegründet hat. Umwelt-und Klimaschutzstaatssekretärin Anja Boudon: „Das in der Ausstellung präsentierte Konzept der „Alhambra Brandenburgs“ ist aus mehreren Gründen innovativ und spektakulär. Hier soll als Pilotprojekt mit einem vor Ort verfügbaren und in jeder Hinsicht nachhaltigem, klimafreundlichen Baustoff ein in die Landschaft eingepasstes Bauensemble errichtet werden. Dabei werden traditionelle, ortstypische Bauweisen aus der Prignitz angewendet.“

Projekt der Gemeinde Karstädt wird gefördert

Das Agrar-Umweltministerium unterstützte die Konzeptentwicklung und Vorbereitung des Projekts zusammen mit dem Wirtschaftsministerium mit Lottomitteln in Höhe von mehr als 85.000 Euro. Zudem fördert das Ministerium auch die Finanzierung des Projekts der Gemeinde Karstädt „Hydraulische Presse für die großtechnische Produktion von Wellerlehm-Modulen für Lärmschutz an Hochbauten“ mit Mitteln aus dem Fonds „Vermögen von Parteien und Massenorganisationen der DDR“ in Höhe von 880.000 Euro.

Das „Alhambra“-Konzept wird in der Ausstellung präsentiert, die bis zum 1. April, Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr, in der Landesvertretung von Brandenburg in Berlin, In den Ministergärten 3, zu besichtigen ist.

Von MAZonline