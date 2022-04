A14 bei Groß Warnow: Drei verletzte Personen nach Auffahrunfall

Groß Warnow

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos sind am Mittwochmittag auf der Autobahn 14 zwischen Groß Warnow und Grabow drei Autoinsassen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Pkw-Fahrer auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren, wobei beide Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin des vorausfahrenden Autos jeweils leichte Verletzungen erlitten. Sie kamen in ein Krankenhaus.

An den beiden Autos entstand jeweils erheblicher Sachschaden, teilt die Polizei mit. Die Bergung beider Fahrzeuge dauerte mehrere Stunden an. Aus diesem Grund war die Autobahn 14 zwischen Groß Warnow und Grabow in Fahrtrichtung Wismar noch bis zum späten Nachmittag hinein voll gesperrt. Unterdessen hat die Polizei die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

