Groß Warnow

Ein Feuerwehrfahrzeug ist nicht nur ein rotes Auto mit Blaulicht auf dem Dach. Es ist das Ergebnis eines festen Kriterienkatalogs, wie ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr in Brandenburg auszusehen hat.

Es gibt Normen und Vorschriften, an die sich alle Kommunen halten müssen, die für die Feuerwehren zuständig sind. Kontrolliert wird das durch die „Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz“ am Standort in Borkheide – ein zeitintensives Verfahren.

Und so können mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre vergehen, bis das fertig konzipierte Feuerwehrauto zu Einsätzen fahren darf.

Gemeindevertreter stimmen neuem Feuerwehrfahrzeug zu

Wie kompliziert die Zulassung eines Einsatzfahrzeuges ist, das spürt derzeit die Freiwillige Feuerwehr in Groß Warnow. Dort soll ein Tanklöschfahrzeug (TLF) das über 20 Jahre alte Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W) ersetzen. Die Gemeindevertreter haben zugestimmt. Das Geld dafür ist im Haushalt bereits eingeplant.

Das neue Feuerwehrfahrzeug soll 262 000 Euro kosten. Es ist ein gebrauchtes Einsatzfahrzeug polnischer Herkunft. Ein Händler in Berlin hat es für die Gemeinde Karstädt nach deutschen Standards und Wünschen der Prignitzer Brandschützer umgebaut, wie Gemeindewehrführer Maik Hortig informiert. Hortig sitzt zugleich für die CDU als in der Gemeindevertretung. Die Finanzierung steht und das neue Feuerwehrfahrzeug für Groß Warnow ist gesichert, doch die Genehmigung der Landeseinrichtung in Borkheide steht aus.

Behörden behindern wichtige Feuerwehrarbeit

„Wir haben das Fahrzeug zunächst reserviert und einen Kaufvertrag unter Vorbehalt abgeschlossen“, sagt Maik Hortig. Für die Gemeinde besteht nämlich die Gefahr, dass sie ein Feuerwehrauto kauft, es aber nicht als Einsatzfahrzeug zulassen darf.

Das wäre fatal und käme der Verwaltung teuer zu stehen. Deshalb muss immer zuerst die Abnahme durch die Technische Einrichtung in Borkheide gesichert sein, bevor der Kauf endgültig abgeschlossen werden kann.

Und genau hier liegt das Problem, auf das viele Feuerwehren stoßen. Manchmal passt das Feuerwehrfahrzeug bei den Behörden in keine Schublade – sei es bei der Beladung, den Wassertanks oder sonstigen Eigenschaften. Ist es nun ein Löschgruppenfahrzeug, Tanklöschfahrzeug oder Rüstwagen?

Feuerwehrauto für großes Aufgabengebiet

„Wir haben vielmehr Technik drauf als ein normales Tanklöschfahrzeug“, sagt Maik Hortig. Schließlich müsse man nach den Gegebenheiten vor Ort gehen und wer könne das besser einschätzen als die Kommune selbst. Das aber sehen die Landesbehörden meistens nicht so.

Vor allem in Groß Warnow ist die Feuerwehr vielen verschiedenen Gegebenheiten ausgesetzt, worauf sie mit Fahrzeugen und Technik vorbereitet sein muss. Zu einem gibt es die Autobahn 14, wo schwere Unfällen passieren können. Ein Rettungsgerät ist deshalb unabdingbar.

Es können aber auch Fahrzeuge in Brand geraden. Die Wasserversorgung bei Einsätzen auf der Autobahn ist schwierig, weshalb ein größerer Wassertank von Vorteil wäre. Zum anderen gibt es viele landwirtschaftliche Flächen und große Wälder, die ebenfalls zum Einsatzbereich der Brandschützer gehören.

Fördermittel für Groß Warnow nicht möglich

Das künftige Tanklöschfahrzeug in Groß Warnow soll einen Wassertank von 4500 Litern haben, gleichzeitig aber auch für die Technische Hilfeleistung umfangreich ausgerüstet sein. Der Versuch, über einen Fördermittelantrag beim Land ein Löschgruppenfahrzeug zu erhalten, war zuvor gescheitert.

Die Kosten dafür hätten bei rund 350 000 Euro gelegen, woran sich die Gemeinde zur Hälfte hatte beteiligen müssen. Dies wäre aber ohnehin nur ein Kompromiss gewesen. Mit dem Tanklöschfahrzeug sei man nun zufrieden, so Maik Hortig. Diese Art von Feuerwehrfahrzeugen werden jedoch nicht vom Land gefördert.

Noch aber ist nicht raus, ob das Tanklöschfahrzeug auch garantiert nach Groß Warnow kommen wird und das, obwohl es dort dringend benötigt wird.

Viele Feuerwehren kämpfen mit der Zulassung

In der gesamten Gemeinde gibt es 17 Wehren mit 20 Fahrzeugen. Würde man nur alle zwei Jahre ein Einsatzfahrzeug ersetzen, wären sie alle bis zu 40 Jahre alt und ein langwieriges Zulassungsverfahren wie dieses würde die Beschaffung neuer Technik noch weiter in die Länge ziehen. Auch andere Kommunen, wie beispielsweise aktuell Perleberg und Lenzen, stünden vor solchen Hürden, sagt Maik Hortig in der Gemeindevertretersitzung.

Von Marcus J. Pfeiffer