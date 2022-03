Sargleben: Protestaktion auf dem Distelhof

Sargleben

Claudia Teichert ist im Alltag auf einen Assistenzhund angewiesen. Denn sie leidet an der seltenen Nervenkrankheit Charcot-Marie-Tooth (CMT): Was für andere normale Tätigkeiten sind wie gehen oder Gegenstände zu holen oder aufzuheben, das kann für sie schon unmöglich sein. Manchmal überfallen sie lebensbedrohliche Krämpfe mit Schmerzen „bis in den letzten Muskel meiner Beine“ und rauben ihr buchstäblich den Atem.

„Meine Ellie legt sich dann zu mir, lenkt mich von den Schmerzen ab und hilft mir, mich zu entspannen“ und wieder ruhig zu atmen. Ellie ist ein einjähriger Australian Shepherd, der bereits seit seiner Geburt bei ihr lebt.

Krankenkasse zahlt nicht für Ausbildung eines Assistenzhundes

Eigentlich sollte Youmee ihr Retter in der Not sein. Aber Youmee ist vor kurzem nur wenige Monate nach ihrer Ausbildung zum Assistenzhund gestorben. Mehr als 10 000 Euro hatte Claudia Teichert für sein Training zusammengekratzt. „Die Ausbildung eines Assistenzhundes kann sogar bis zu 30 000 Euro kosten“, erzählt sie. Geld, das sie nun erneut aufbringen muss, für Ellie.

Geld, das sie nicht hat und von der Krankenkasse erhalten möchte, aber nicht bekommt. Geld, das ihr helfen soll, möglichst weitgehend am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und wieder arbeiten zu können.

Unterschriftensammlung gestartet

Für Hilfe in solchen Notlagen wie bei Claudia Teichert will der Verein Associata aus Sargleben bei Karstädt sorgen. Auf dem neuen Vereinssitz „Distelhof“ in Sargleben hat er am Wochenende eine Unterschriftensammlung begonnen, in der er eine eindeutige „rechtliche Regelung zur Finanzierung aller Assistenzhunde“ fordert.

Tatsächlich hat der Bundestag im vergangenen Jahr ein neues „Teilhabestärkungsgesetz“ verabschiedet, das im Januar in Kraft getreten ist. Damit ist nun geregelt, dass man beispielsweise mit einem Assistenzhund Supermärkte betreten darf, obwohl Tiere dort normalerweise aus hygienischen Gründen verboten sind. Geregelt ist aber noch nicht, dass für Blinden- und Assistenzhunde die gleichen Hilfen bestehen.

Karstädter Verein mit Einfluss in Berlin

Was kann ein kleiner Verein aus Sargleben (Karstädt) und Zülow (bei Sternberg, Mecklenburg-Vorpommern) schon ausrichten, wenn die große Politik in Berlin Gesetze und Verordnungen schreibt? Gar nicht mal so wenig, wenn es nach dem Associata geht. Er arbeitet daran, dass Hilfsbedürftigen die Krankenkassen die Kosten für die Ausbildung von Assistenzhunden übernehmen.

Das Associata-Vorstandsmitglied Thomas Hansen ist kein Unbekannter im politischen Berlin. Beispielsweise hat er bei den im Gesetzgebungsverfahren vorgesehenen Betroffenenstellungnahmen für den Verein als Experte den Regierungsentwurf bewertet und Änderungen angeregt.

Gegenüber der MAZ moniert er, dass eine für Dezember 2021 versprochene Verordnung noch immer ausgeblieben ist: „Wer heute einen Assistenzhund benötigt, weiß noch immer nicht, wie die Hunde-Prüfungen konkret geregelt werden.“ Weil keine „reinen Betroffenenverbände“ wie Associata an der Ausarbeitung beteiligt sind, fürchtet er, dass in der Verordnung die Bestimmungen über Kostenvoranschläge, Anforderungen an Trainer und über die verschiedenen Hunde-Ausbildungen nicht optimal sein werden.

Eine Frage beim Bundessozialministerium (BMAS) wegen der ausgebliebenen Verordnung konnte die Pressestelle am Freitagnachmittag kurzfristig nicht beantworten.

Sarglebener Distelhof als Schutzraum für Behinderte

Die Unterschriftensammlung soll am 5. Mai, dem internationalen Tag der Menschen mit Behinderung, in Berlin an die beteiligten Ministerien sowie die behindertenpolitischen Sprecher der Bundestagsparteien übergeben werden. Wer sie im Internet unterstützen möchte, findet sie unter dieser Adresse: https://www.petitionen.com/rechtliche_regelungen_fur_assistenzhund_in_unserer_gesellschaft

In Sargleben hat der Verein das Gehöft eines ehemaligen Großbauernhaus in der Dorfmitte gekauft. Der „Distelhof“ soll ein „Inklusionsort“ werden, erzählte die Betreiberin Ilona Bartels, Vorstandsmitglied von Associata, der MAZ mit. Dort werden „Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen“ wie Epilepsie, Autismus, aus Missbrauch oder Kriegserlebnissen rührenden, schweren psychischen Schäden (sogenannte posttraumatischen Belastungsstörungen, PTBS) sowie in ihrer Beweglichkeit eingeschränkte Menschen unterkommen.

