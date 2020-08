Kehrberg

Wer die ehemalige L146, heute Kreisstraße zwischen Kehrberg, Vettin und Lindenberg in der Gemeinde Groß Pankow kennt, kann sich denken, warum hier eine festgelegte Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern die Stunde gilt: Die Straße ist ziemlich eng. Kurven können schnell unterschätzt werden.

Anwohner wünscht sich mehr Kontrollen vor Ort

Doch scheinbar halten sich nur wenige Fahrer an die festgelegte Geschwindigkeit – auch nicht in den Ortschaften. Einem Anwohner aus Kehrberg reicht es jetzt. Er beschwerte sich am MAZ-Lesertelefon sich über die Situation, besonders in Kehrberg, und wünscht sich mehr Kontrollen.

„Die ehemalige Landesstraße 146 zwischen Tüchen und der B103 bei Seefeld wurde zur Kreisstraße umgestuft und innerhalb der letzten Jahre auf ganzer Länge saniert“, drückt Frank Stubenrauch, Pressesprecher des Landkreis Prignitz, seine Verwunderung darüber aus, dass sich Anlieger über den Zustand beschweren.

Tempo 50 nach Straßenbewertung festgelegt

Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurden die einzelnen Streckenabschnitte seitens der Straßenverkehrsbehörde entsprechend ihrem späteren Ausbauzustand geprüft und verkehrsrechtlich bewertet.

Anwohner können sich in der Verwaltung melden

Den zuständigen Mitarbeitern der Kreisverwaltung liegen laut Frank Stubenrauch keine Anträge oder Beschwerden von Anwohnern der betroffenen Ortschaften vor.

Somit gibt es derzeit aus Sicht der Kreisverwaltung keinen Grund, dort intensiv die Geschwindigkeit oder die Lärmentwicklung zu kontrollieren.

„Das Unfallgeschehen weist aktuell keine Auffälligkeiten auf, die auf ein erhöhtes Unfallrisiko oder negative Tendenzen hinsichtlich der Unfallhäufigkeit hinweisen“, sagt der Kreissprecher. Ungeachtet dessen wird sich der Landkreis bezüglich temporärer Verkehrskontrollen mit der Polizeiinspektion Prignitz abstimmen und die betroffenen Örtlichkeiten prüfen. Anfragen seitens der Anwohnerschaft würden stets ernst genommen.

Zuständiger Revierpolizist kann informiert werden

Die Einrichtung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage ist für diesen Streckenabschnitt nicht geplant. Allerdings ist das örtliche Polizeirevier und der zuständige Revierpolizist immer ein Ansprechpartner, wenn es um Gefahren im Straßenverkehr geht. „Die Polizei hat immer ein offenes Ohr“, sagt Ariane Feierbach von der Pressestelle der Polizei in Neuruppin. Für den Bereich Groß Pankow ist Doreen Kohl, Revierleiterin der Polizei in Pritzwalk, die erste Ansprechpartnerin. Wenn es möglich ist, wird die Polizei sich um eine Geschwindigkeitskontrolle kümmern, so Feierbach.

„Oft sind die örtlichen Gegebenheiten entscheidend für ein Tempolimit“, erklärt die Polizeisprecherin. So auch im Fall der schmalen Kreisstraße mit ihren teilweise unübersichtlichen Kurven. Und das zu schnelles Fahren auf der Strecke zum Verhängnis werden kann, zeigt ein Unfall, der sich im vergangenen Sommer zwischen Vettin und Lindenberg ereignete.

Dabei überschlug sich ein BMW mehrfach und geriet in Brand. Der Fahrer soll deutlich schneller gefahren sein, als auf dem Abschnitt erlaubt ist. Der 28-Jährige wurde schwer verletzt, seine Beifahrerin leicht.

Von Julia Redepenning