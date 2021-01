Wegen Corona-Fällen gibt es jetzt Quarantäne in zwei Prignitzer Kitas. Dessen ungeachtet hält der Landkreis an der Öffnung der Kitas am Kreis am Montag fest – 44 Prozent der Kindern sind ohnehin in Notbetreuung und Kitas laut Kreis kein lokaler Hotspot in der Pandemie.