Keine Mehrheit in Putlitz: Solarpark an der L 111 ausgebremst

Putlitz

Überraschende Entscheidung im Bauleitverfahren zur Genehmigung eines Solarparks am Ortsausgang Putlitz in Richtung Pritzwalk: Als der erste von vier Tagesordnungspunkten zu dem Thema in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag zur Abstimmung stand, reichte es nicht zur notwendigen Mehrheit. Sechs der zwölf anwesenden Abgeordneten stimmten dafür, sechs dagegen.

Putlitz: Dämpfer für Solarpark an der L 111

Abgelehnt wurde damit die Behandlung der Stellungnahmen zur zweiten Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt. Das zieht entsprechende Konsequenzen nach sich, von denen die Verwaltung und Vertreter der Investoren kalt erwischt wurden. Solch eine deutliche Haltung in Opposition zu dem umstrittenen Projekt hatte es bisher nicht gegeben.

Zuvor wurden einige der Anwohner entlang der Fläche an der L 111, auf der die Photovoltaik-Module aufgebaut werden sollen, nicht müde, den Abgeordneten in den vergangenen Monaten immer wieder ins Gewissen zu reden, da sie sich bei dem vorangegangenen Entscheidungsprozess nicht mitgenommen fühlten. So auch am Donnerstag, als sich Sven Schönhardt und Bernd Krause in der Einwohnerfragestunde zu Wort meldeten.

Alle, die dafür stimmen würden, seien nicht glaubwürdig, sagte Sven Schönhardt und appellierte an die Stadtverordneten, noch einmal in sich zu gehen. Schließlich hatten die Kommunalpolitiker selbst zum Teil schon festgestellt, dass der Investor nicht immer mit offenen Karten gespielt habe.

Putlitz: Stadtverordnete lehnen Beschluss für das Projekt Solarpark L 111 ab

Bernd Krause fragte die Abgeordneten, ob sie solch eine Anlage vor der eigenen Haustür haben wollten. „Solche Bauten haben im Ort nichts verloren“, kritisierte Krause und nannte es „schade, dass es so durchgepeitscht wird“.

Nachdem das Planungsbüro sowie Mitarbeiter der Investorenfirma ihre Sicht der Dinge geschildert hatten – mit dem Tenor, dass die Anlage an diesem Standort genehmigungsfähig sei, man Arbeitsplätze sichern wolle und in Sachen Bürgerbeteiligung mit Projektvorstellung, Infoveranstaltung und privaten Gesprächen mehr gemacht habe als notwendig gewesen wäre, äußerten sich schließlich auch einige Stadtvertreter.

André Michaelis (Freie Wähler) gab zu, dass im Vorfeld einiges schief gelaufen sei. Selbstkritisch müsse er feststellen, dass man sich nicht genug gekümmert habe, damit die Einwohner mehr mitreden können. „Damit sich das nicht wiederholt, haben wir einen Kriterienkatalog verabschiedet“, sagte Michaelis. Für den Telschower sei aber die Sicherung des Standortes mit Biogas und Fernwärme ein wichtiger Grund, dafür zu stimmen.

Putlitz: Erneute Kritik der Anwohner am Projekt Solarpark L 111

Thomas Hochhardt (Die Linke) sprach davon, dass das Tischtuch zerschnitten und die Situation äußerst unglücklich sei. „Wir müssen eine einvernehmliche Lösung mit den Bürgern finden“, forderte der Poreper. Wolfgang Hampe (Bürger für Stadt und Land) meinte, die Stadt müsse sich entscheiden, ob sie dynamisch in die heutige Zeit passt oder verschlafen bleibt.

Erstmals vorgestellt wurde das Vorhaben den Stadtverordneten im Mai 2020. Damals wurde die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes auf den Weg gebracht.

Die Entscheidung darüber ist jetzt aber erstmal bis zur nächsten Sitzung der Stadtverordneten auf Eis gelegt worden. Dann sollen die Tagesordnungspunkte behandelt werden, die auf Bitten des Investors nach der Abstimmungs-Pleite vertagt wurden. Das betrifft den Satzungsbeschluss zur zweiten Änderung des Flächennutzungsplanes sowie für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Putlitz nördlich der L 111“ die Behandlung der Stellungnahmen nach dem Beteiligungsverfahren und den Satzungsbeschluss.

Abrupt war der öffentliche Teil der Sitzung damit um 20.10 Uhr beendet.

Von Stephanie Fedders