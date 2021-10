Groß Werzin

Die kleine Kirche ist offen, aber wehe, man achtet nicht auf den Fußboden. Der ist es nämlich auch – und die kleine Grube erweist sich als Fallgrube für alle, die nicht sofort stehen bleiben. Für die rund 30 Gäste der Kirchbaufahrt war dies jedoch ein Blick in die Zukunft. „Hier gibt es eine Gruft mit elf Särgen, die Anfang der 1960er Jahre verfüllt wurde“, berichtete Stephan Michelis, der Chef des Gemeindekirchenrates, „und die wollen wir aber wieder für Besucher zugänglich machen“. Dabei hat die ansonsten schmucklose Kirche noch viel mehr zu bieten: Totenbretter, die sich auf dem Dachboden des Gotteshauses fanden, zum Beispiel.

Viele verborgene Schätze

Es handelt sich um kleine, rechtwinklig gestaltete Tafeln, die einst im Gebäude angebracht waren und an Kinder beziehungsweise unverheiratet Verstorbene erinnern. Auf jedem Brett, welches mit Namen und Lebensdaten des Betreffenden versehen ist, befand sich einst eine mit Schleifen versehene „Krone“, welche demjenigen bei der Heirat versagt worden war. „Und da wollen wir eine Themenkirche entwickeln, die das Thema Tod und damit die hier noch verborgenen Schätze zeigt“, sagte Pfarrerin Anna Trapp.

„Steter Tropfen höhlt das Holz“

In Quitzöbel gibt es so etwas nicht. Der stattliche Gang ist mit Ziegeln in verschiedenen Mustern gestaltet. „Hier ist schon Theodor Fontane entlanggegangen, der daraufhin auf den 34 Meter hohen Turm stieg, von dort aus in Richtung Elbe schaute und die Dampfer sah“, berichtete Lothar Idel, Mitglied im Gemeindekirchenrat, zur Geschichte des Gebäudes. Inzwischen ist der Elbblick nicht mehr möglich, „und über die Steine sind seitdem so viele Bauern rübergelatscht, dass wir diese umdrehen und sanieren mussten“, sagte Lothar Idel und ergänzte: „Der Turm, damals ein Neubau, lässt inzwischen nach, denn wenn es mehrere Tage geregnet hat, kommt Wasser aus den Fugen“. Optimistisch ist der 68-jährige allerdings, wenn es um den Glockenstuhl geht: „Da gilt: Steter Tropfen höhlt das Holz, aber wir hoffen, dass wir den wieder so hinbekommen, dass spätestens zu Weihnachten die Glocken läuten können“.

Staunende Gäste

In Lennewitz gab es erst einmal staunende Gäste. „So etwas haben wir ja noch nie gesehen“, sagten eine Perlebergerin und eine Pritz­walkerin. Gemeint war die erst 111 Jahre alte Dorfkirche, die 1910 als Ersatz für den baufälligen und äußerst schlichten Fachwerkbau ge-schaffen wurde, und die im zauberhaft gestalteten Innenbereich jeden Betrachter in altrussische Zeiten versetzt, in denen einst eine reiche Zarentochter einem kühnen Recken – oder umgekehrt – das Jawort gegeben haben könnte.

Verantwortlich dafür war der Berliner Regierungsbaumeister Georg Büttner, „der hier unbedingt keine Stadt- sondern eine Dorfkirche geplant hatte“, sagte der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, Andreas Haufe. Er berichtete zudem, wie geschickt es die Lennewitzer anstellten, dass fast nur Einheimische am Bau der Kirche beteiligt waren. „Nur die Firma, die die herrlichen Fenster, in denen Namen altansässiger Familien verewigt sind, angefertigt hat, kam aus Frankfurt am Main. Aber die haben sogar in Istanbul gearbeitet“, sagte Haufe.

Besonders alter Bereich in Bad Wilsnack

Richtig alt war dann der Bereich, den Christian Richter den Gästen in der Bad Wilsnacker Kirche zeigte. Aber nicht etwa in der kleinen Wunderblut-Kapelle, „denn die war ja nur Repräsentationsort für die Pilger“, sondern in der gegenüberliegenden Sakristei. „Hier deuten Einzelheiten darauf hin, dass dies der Ort war, in denen die Hostien und auch die wertvollen Gaben, die Pilger mitbrachten, aufbewahrt wurden“, sagte Andreas Haufe. Denn: Noch vor kurzem hatte eine Mauer den Raum durchzogen, doch nach deren Entfernung war die Überra-schung groß. Zum Vorschein kamen einige Särge und eine Gruft. „Das war wohl damit der sicherste Ort in der Kirche“, so Christian Richter.

Bei so vielen Überraschungen wie in den Gotteshäusern gab es noch eine kulinarische: Kuchen aus dem in wenigen Tagen öffnenden „Pilgercafé“, der sicher auch künftigen Besuchern schmecken wird.

