Klein Leppin: Dorf macht 2021 wieder Oper 

Klein Leppin

Idyllisch umrahmt von Wald und Wiesen – so kennt man das Prignitzer Dorf Klein Leppin (Gemeinde Plattenburg). Einmal im Jahr wird der ehemalige Schweinestall in der Dorfmitte zum Festspielhaus, wenn es wieder heißt: „Dorf macht Oper“. Und das wird in der Prignitz wörtlich genommen, denn fast das gesamte Dorf sowie weitere Menschen aus der Region wirken sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen mit.

Opernaufführung in Klein Leppin geplant

Mehrere hundert Besucher lockt dieses Spektakel in das 70-Seelen-Dorf. Wegen der Corona-Pandemie musste diese Tradition im vergangenen Jahr jedoch ausfallen. Doch 2021 soll es im August wieder losgehen. Erste Ideen gibt es bereits. Gezeigt werden soll die Aufführung „Rotkäppchen“ – eine Märchenoper von Cesar Antonowitsch Cui von 1912. So zumindest lautet der Plan der organisatorischen Leitung des Vereins Festland. Bereits im vergangenen Jahr sollte dieses Stück auf der Bühne präsentiert werden.

Stück wurde extra übersetzt

César Cui war ein russischer Komponist, Musikkritiker und Offizier in der russischen Armee mit französischen Vorfahren väterlicherseits. Der russische Komponist nahm sich einst des berühmten Märchens nach Charles Perrault und den Gebrüder Grimm an und machte daraus eine zweiaktige Oper. Diese wurde später von Gerhard Rosenfeld, einem deutschen Komponist, bearbeitet. Für die Aufführung in Klein Leppin wurde das Stück extra aus dem Russischen übersetzt.

„Normalerweise findet unsere Oper immer im Juni oder Anfang Juli statt“, erklärt Jana Schegel, Vorsitzende des Festland Vereins, „doch wegen der aktuellen Situation haben wir sie dieses Jahr in den August verschoben.“ Die Pandemie erschwert die Proben. „Normalerweise beginnen wir im Januar oder Februar damit“, sagt Jana Schegel. Das ist gerade aber nicht möglich. Um genügend Zeit für die Vorbereitungen zu gewinnen, wurde die Veranstaltung in den Spätsommer verschoben.

Kinder und Erwachsene sollen aufgeklärt werden

Mit der Oper „Rotkäppchen“ möchten sich die Organisatoren vor allem an ein jüngeres Publikum und dessen Familien richten. Zudem soll das Gezeigte auf eine künstlerische Art und Weise dazu anregen, über das Verhältnis zwischen Mensch und Wolf nachzudenken. Laut Jana Schegel, die neben ihrer Tätigkeit im Festland Verein noch Mitglied der Gemeindevertretung von Plattenburg ist, sorgt der Wolf oft für Diskussionen. „Daher ist es wichtig, dass wir mehr aufklären“, sagt sie.

Doch bislang seien die Veranstaltung laut der Vorsitzenden des Vereins noch kein fester Termin. „Wir wissen leider noch nicht, wie sich die Corona-Lage bis dahin entwickelt hat“, erklärt sie, „aber es wird in diesem Jahr ein Stück von uns geben, egal in welcher Form.“ Denn es gibt bereits Überlegungen, die Oper zur Not als digitale Variante anzubieten.

Workshop nach Ostern geplant

Jedoch ist sich Jana Schegel schon jetzt sicher: Wie in den vorigen Jahren wird es sicher nicht ablaufen. „Wir sind aber dafür bekannt, dass „Dorf macht Oper“ jedes Jahr neu und überraschend ist“, sagt sie. Das Team sei bereits fleißig am Überlegen und Diskutieren. Denn der Verein plant in diesem Jahr mehr als nur eine Veranstaltung – egal in welcher Form.

Wenn es die Corona-Pandemie zulässt, soll es am 15. Mai das sogenannte „Schwatz-Fest“ zum Wolf geben. Im Vorfeld gibt jetzt einen Workshop für Kinder und andere Interessierte. Er wird nach Ostern in einer digitalen Form angeboten. Alle Teilnehmer bekommen dann online einen kleinen Schauspielkurs. Als Ergebnis sollen kleine Filme entstehen – mit und von den jungen Teilnehmern.

Sommer-Kunst-Camp ist in Planung

Ebenso ist für Sommerferien das Sommer-Kunst-Camp „Burning Man“ geplant. Man sei an dieser Stelle zwar vorsichtig, jedoch sind die Vereinsmitglieder sehr optimistisch, dass das Lager stattfindet. Viele Kinder und Elter fragen bereits danach und warten sehnsüchtig auf eine Entscheidung, sagt Jana Schegel. Doch man möchte noch warten. „Wir erarbeiten uns dann ein Hygienekonzept“, sagt sie, „im vergangenen Jahr konnten wir auch einige Aktionen durchführen.“

Festland bietet viele Musikprojekte an

Neben dem Hauptprojekt „Dorf macht Oper“ entwickelt der eigens dafür gegründete Verein Festland weitere Musikprojekte wie zum Beispiel das Opernlabor für Kinder und die Konzertreihe „Klassik im Stall“. Ein Termin für den Kartenvorverkauf für die Opernaufführung „Rotkäppchen“ ist derzeit noch nicht bekannt. Wie auf der Internetseite beschrieben, wird er nicht nach Ostern beginnen. „Wir warten noch etwas“, sagt Jana Schegel.

Weitere Informationen zur diesjährigen Opernaufführung sowie weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.dorf-macht-oper.de. Dort wird dann auch der Termin für den Kartenvorverkauf bekanntgegeben.

