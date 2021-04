Klein Leppin

In diesem Jahr zeigt sich der April von seiner weniger schönen Seite. Kräftiger Wind, Regen und teils sogar Schnee beherrschen seit einigen Tagen das Wettergeschehen. Keine guten Voraussetzungen für ein Workshop, schon gar nicht mit Kindern und Jugendlichen, könnte man denken. Doch die Akteure des Festland-Vereins in Klein Leppin (Gemeinde Plattenburg) stört das Wetter recht wenig, denn ihre diesjährige Opernwerkstatt findet wegen der Corona-Pandemie digital statt – Neuland für den Prignitzer Verein.

Kinder und Jugendliche zeigen ihre kreative Seite

Nachdem der Verein coronabedingt im vergangenen Jahr alle Veranstaltungen absagen musste, ist die Freude umso größer, dass es in diesem Jahr weitergehen kann. Zwar anders, aber der Verein ist bekannt dafür, dass „Dorf macht Oper“ immer wieder neu und überraschend ist. So wurde die Opernwerkstatt in diesem Jahr einfach ins Internet verlegt. Vom 6. bis zum 9. April erhalten Kinder und auch Erwachsene spannende Angebote über die Plattform Zoom.

Trotz der neuartigen Bedingungen ist die Nachfrage groß. Gleich mehrere Eltern haben ihre Kinder für das Projekt angemeldet. „Viele haben schon im Vorfeld nachgefragt, wann es endlich wieder losgeht“, sagt die Vereinsvorsitzende Jana Schlegel. Alle Teilnehmer bekommen jetzt online einen kleinen Schauspielkurs, sehen Lesungen und andere Angebote von professionellen Künstlern und Pädagogen. Als Ergebnis sollen unter anderem kleine Filme entstehen – mit und von den jungen Teilnehmern.

Alles im Zeichen des Wolfs

Zur Freude aller Teilnehmer konnten die einzelnen Workshops reibungslos über die Bühne gehen. „Wir sind sehr glücklich, dass es so gut geklappt hat und die Technik uns keinen Streich gespielt hat“, sagt Jana Schlegel. Die Kinder sind mit viel Begeisterung dabei.

In diesem Jahr steht die Opernwerkstatt – genau wie die geplante Opernaufführung, die für Ende August geplant ist – ganz im Zeichen des Wolfs. Die Kinder, Jugendlichen und alle Erwachsenen sollen mithilfe verschiedener Angebote an das teilweise sensible Thema herangeführt werden. Auf eine künstlerische Art und Weise wird über das Verhältnis zwischen Mensch und Wolf nachgedacht. Denn auch in der Prignitz ist das Tier mittlerweile allgegenwärtig.

In der Opernwerkstatt und dem geplanten Sommer-Kunst-Camp setzen sich die Kinder der Region somit auf ihre eigene Weise mit dem Thema Wolf auseinander. Unter Anleitung forschen sie dem Wolf und seinem Verhalten nach, können Experten Fragen stellen und erschaffen Skulpturen, Geschichten, Comics und vieles mehr. Der Fantasie der jungen Künstler sei dabei keinerlei Grenze gesetzt. „Sie können sich als Filmemacher versuchen oder etwas machen, worauf sie einfach Lust haben“, erklärt Jana Schlegel. Und eigenes Wissen können die jungen Workshop-Teilnehmer auch in die Aktionen einfließen lassen.

Ergebnisse werden in das Projekt „Dorf macht Oper“ mit einbezogen

„Wir sind sehr zufrieden“, sagt Jana Schlegel. „Es sind wirklich ganz tolle Ergebnisse herausgekommen, die wir zu einem späteren Zeitpunkt präsentieren werden.“ Denn wie auch in den Jahren zuvor werden alle Kinder, Jugendliche und interessierte Erwachsene in die inhaltliche und konzeptionelle Verwirklichung des Projektes „Dorf macht Oper“ einbezogen.

Deswegen sei der Erarbeitungs- und Probenprozess ein entscheidendes und stilbildendes Merkmal dieses Projekts. Die Opernwerkstätten seien zudem ein gutes Mittel, um den kreativen Prozess in den Mittelpunkt zu stellen und jedes Jahr aufs Neue Profis und Laien, Erwachsene und Kinder, „Städter“ und „Dörfler“ zu gleichberechtigten Partnern werden lassen.

Weitere Veranstaltungen noch unter Vorbehalt

Das Ziel der Opernwerkstatt ist es, die individuellen Kenntnisse der einzelnen Teilnehmer in den verschiedenen Bereichen aufzuspüren und durch ihre aktive Teilnahme weiterzuentwickeln. Dazu gehören zum Beispiel Flexibilität sowie Kreativität, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Reflexions- und Wahrnehmungsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit und zu guter Letzt auch künstlerische und handwerkliche Fertigkeiten, die es zu fördern gilt.

Sofern es die Corona-Pandemie zulässt, soll im Mai das Schwatz-Fest stattfinden. Dieser Termin ist jedoch noch unter Vorbehalt. Alle Informationen sowie alle Termine des Vereins gibt es auf der Internetseite www.festlandprignitz.wordpress.com.

Von Julia Redepenning