Mesendorf

Wer aktuell auf der B 107 zwischen Mesendorf und Klenzenhof unterwegs ist, sieht viele junge Männer in auffälliger oranger Kleidung. Knapp 20 Gleisbaulehrlinge aus Königsborn tummeln sich derzeit mit schweren Geräten im Gleisbett der Pollo Kleinbahn. Was sie dort machen? Sie unterstützen den Prignitzer Kleinbahnverein bei ihren aufwendigen Gleisbauarbeiten.

Haltestelle Klenzenhof soll ein Bahnhof werden

Christian Gruss von Kleinbahnverein verrät, was an dieser Stelle genau passiert: „Wir möchten gerne, dass hier alles wieder so wird, wie es früher einmal war.“ Wenn der junge Student aus Berlin, der schon mehrere Jahre leidenschaftliches Mitglied beim Prignitzer Kleinbahnverein ist, spricht, meint er so wie es 1967 ausgesehen hat.

Der Haltepunkt Klenzenhof verfügte vor vielen Jahren über ein Ladegleis. Somit war hier eine Haltestelle. In den kommenden Jahren möchte der Prignitzer Kleinbahnverein den Haltepunkt Klenzenhof zu einem Bahnhof gestalten. Dazu sind im Vorfeld umfangreiche Gleisbauarbeiten notwendig.

Hier soll zwei neue Gleise entstehen, die etwas versetzt werden. Quelle: Julia Redepenning

Gleis muss versetzt werden

Das bestehende Streckengleis muss etwas in Richtung Osten versetzt werden. Es soll später das Gleis 1 sein. Zeitgleich wird der bestehende Bahnsteig abgetragen. So soll Platz für die Weiche eins in Kilometer 7,3 geschaffen werden. Im Streckenverlauf in Richtung Lindenberg wird die Weiche zwei ihren ursprünglichen Platz einnehmen.

Das Gleis 2 wird im Anschluss komplett mit Länderbahn Kleineisen wieder aufgebaut. Die dazugehörige Ladestraße soll so wieder sichtbar werden. Mit der Baumaßnahme möchten die Pollo-Betreiber einerseits ein Stück authentischer werden und auf der anderen Seite gewinnen sie an die 200 Meter nutzbare Gleislänge.

Ein großer Teil der Schwellen und Gleise sind bereits draußen. Quelle: Julia Redepenning

Fahrzeuge sollen hier abgestellt werden

„Wir haben vor, später an dieser Stelle Fahrzeuge abzustellen“, sagt Christian Gruss. Der Platz in den Mesendorfern Hallen sei schon lange zu knapp. Des Weiteren ergibt sich zwischen Mesendorf und Brünkendorf ein interessanter Kreuzungspunkt für den Mehrzugbetrieb.

Gemeinsam mit den Gleisbaulehrlingen arbeiten die Vereinsleute noch bis Donnerstag am Streckengleis. Danach verabschieden sich die jungen Männer und ihre Betreuer. „Dann liegt es an uns“, meint Christan Gruss. Die restlichen Arbeiten übernehmen die Mitglieder des Kleinbahnvereins.

Gleisbaulehrlinge bereits zum zweitem Mal in der Prignitz

„Wir sind sehr glücklich, dass wir bereits zum zweiten Mal Unterstützung durch die Gleisbau-Azubis bekommen haben“, sagt Gruss. Schon im vergangenen Jahr bekamen sie tatkräftige Unterstützung von 16 Lehrlingen. Der Prignitzer Kleinbahnverein versorgt sie mir einem täglichen Frühstück und stellt die Unterkunft für die knapp 20 jungen Männer. Sie übernachten in Groß Woltersdorf beim Wahrberge Verein.

„Für unsere Azubis ist das eine tolle Möglichkeit“, erklärt Lehrausbilder Andreas Martin, „sonst arbeiten sie nicht mit historischen Gleisen wie es sie hier gibt.“ Die 20 jungen Männer befinden sich aktuell im zweiten beziehungsweise im dritten Lehrjahr. Die Arbeit selbst sei jedoch ein ganz normaler Vorgang und im Grunde hier sogar ein wenig einfacher.

Die sonst üblichen Betonschwellen wiegen im Vergleich das Vierfache zu den hier benutzten Holzschwellen. Dennoch ist nicht zu vergessen, hier ist alles Handarbeit. Die üblichen Maschinen können nicht verwendet werden. In der Prignitz kommen Schaufel und Spaten zum Einsatz und per Hand werden die alten Schwellen ausgegraben, bevor sie ersetzt werden können.

Von Julia Redepenning