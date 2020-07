Kletzke

Nur wenige Meter hinter Kletzke in Richtung Perleberg, einem Ortsteil der Gemeinde Plattenburg, befindet sich ein altes Haus, das der Familie Thiele gehört. Auf den ersten Blick sieht es wie eine Ruine aus. Das Haus brannte vor vielen Jahren ab. Heute befindet sich hier ein Zufluchtsort für Vierbeiner, die keiner mehr wollte. Lutz Thiele und seiner Frau Hannelore betreiben ein Tierauffangstation.

Verein kümmert sich sieben Tage die Woche um seine Tiere

Der Verein für Tiere in Not bietet Hunden und Katzen oder einfach Tieren in Not ein neues Zuhause. Derzeit versorgen die Vereinsmitglieder zehn Hunde und zwölf Katzen auf dem Hof der Thieles. Und das vollkommen ohne Bezahlung. Im Verein arbeiten alle ehrenamtlich. „Aus diesem Grund sind wir auf Spenden angewiesen“, sagt Lutz Thiele. Mit einer sieben-Tage-Woche mit jeweils sieben Früh- und Spätschichten widmen sich die Ehrenamtler dem Tierwohl.

Anzeige

Lutz Thiel ist mit seinem bald 79 Jahren nicht mehr der Jüngste. Aber die Arbeit mit dem Tieren halte ihn am Leben, meint eine seiner fleißigen Helferinnen. Um die Hunde zum Beispiel kümmert sich der Rentner selbst. Es sei seine Aufgabe.

Weitere MAZ+ Artikel

Sparkasse Prignitz unterstützt den Verein

Bekommt der Verein vom Ordnungsamt ein Tier, von dem kein Halter ermitteln werden kann, kommt die Gemeinde Plattenburg 28 Tage lang für die Kosten auf. Danach gibt es nichts mehr. Manchmal ist es für Lutz Thiele ein schweres Unterfangen, denn danach übernimmt der Verein die Kosten. „Auf Spenden angewiesen zu sein heißt, nicht selten betteln zu müssen“, betont der Tierliebhaber.

Gabriele Schreyl (l.) und Lutz Thiele. Quelle: privat

Dennoch erhält das Ehepaar regelmäßig Anerkennung. So bekamen sie kürzlich eine Zuwendung in Höhe von 800 Euro aus dem Zweckertrag des PS-Lotterie-Sparens der Sparkasse Prignitz. „Darüber haben wir uns sehr gefreut“, meint Lutz Thiele. Was mit dem Geld passieren soll, wissen die Kletzker schon genau. Aktuell gibt es nämlich eine Baustelle auf dem Gehöft.

2004 hat alles in Kletzke angefangen

Ein kleiner Sanitäranbau auf dem Vereinsgelände an der B 5 nimmt derweil langsam Gestalt an. Mit dem Geld der Sparkasse Prignitz können die Sanitäranlagen jetzt fertiggestellt werden. Gabriele Schreyl, Leiterin des Unternehmensbereiches Privatkunden der Sparkasse Prignitz, besuchte zur Übergabe der Zuwendung die Familie Thiele in Kletzke.

„Diese ehrenamtliche Tätigkeit für das Tierwohl verdient Anerkennung“, meint sie anschließend, „nach der Fertigstellung der Sanitäranlagen findet das Team würdige und zukunftsweisende Bedingungen vor.“

Angefangen hat alles im Jahr 2004. Da hatten die Thieles das Grundstück an der Bundesstraße 5 erworben. Schon damals spielten sie mit dem Gedanken, hier soll eine Tierauffangstation entstehen. Ein Jahr später wurde der Verein gegründet und so aus einer leerstehenden kleinbäuerlichen Wirtschaft mit einer Gesamtfläche von 5500 Quadratmetern ein Domizil für Tiere in Not. Eine ehemalige Garage ist nun ein kleines Katzenhaus, eine frühere Waschküche eine Futterküche, eine Stallanlage ein Hundezwinger und aus ehemaligen Wohnräumen sind Gästetierquartiere geworden. Nicht zuletzt gibt es auch einen Aufenthaltsraum und eine Teeküche für die Mitarbeiter.

Neben einem Freigehege gibt es auch ein Katzenhaus. Quelle: Julia Redepenning

Tiere sollen ein neues zu Hause finden

Auf den Freiflächen ist ein Futtermittelgarten für Ziegen, Schafe und Kaninchen abgelegt worden. Es steht zudem ein Agilityplatz und ein weitläufiger Hundeplatz mit einer zwei Meter hohen Sicherheitseinzäunung zur Verfügung.

Natürlich sollen die dort lebenden Tiere, wenn möglich, ein neues Zuhause finden. Doch einfach hinkommen, aussuchen und mitnehmen geht nicht. Mit den Interessenten würden Termine vereinbart, bei denen Tier und Mensch ihre gegenseitige Sympathie ausloten und sich aneinander gewöhnen können.

Fiete ist ein richtiger Kuschelhund. Er sucht auch ein neues zu Hause. Bald steht seine nächste Operation an. Quelle: Julia Redepenning

Bolle ist derzeit fünf Jahre und ein sehr umgänglicher Hund. Die Tierschützer aus Kletzke suchen dringend ein gutes Zuhause für ihn. Kleine Hunde vermitteln sie häufig schnell. Doch Bolle ist vielen oft zu groß. Er kann gerne besucht werden. Ebenso wird das Sorgenkind Fiete bald ein neues Heim suchen. Der junge Rüde wird aber noch einmal operiert. Er hatte einen Kreuzbandriss und andere Leiden. Fiete ist ein richtiger Kuschelhund.

Bolle liebt seinen Ball und könnte stundenlang spielen. Quelle: Julia Redepenning

Verein sucht dringend freiwillige Helfer mit einem Herz für Tiere

Trotz vieler Eigenleistungen ist das Geld oft knapp. Gerade die Corona-Pandemie habe auch Spuren hinterlassen. „Zum Glück fallen bei uns keine Lohnkosten an. So konnten wir die fehlenden Einnahmen der ausgebliebenen, zeitlichen Hundebetreuung kompensieren“, berichtet Lutz Thiele. Für ihn ist die Arbeit mit den Tieren ein Altershobby in kleinem Maßstab.

Trotz allem freut sich der Verein über Spenden jeglicher Art. Ebenso sind freiwillige Helfer mit einem großen Herz für Tiere ebenfalls gern gesehen. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei Lutz Thiele und seiner Frau Hannelore melden. Sie sind erreichbar unter den Rufnummer 038796/9 09 91, 0162/9 12 52 95 oder 0176/55 96 09 94.

Weitere Informationen sowie aktuelle Bewohner, die ein neues zu Hause suchen, gibt es auf der Internetseite http://www.tiere-kletzke.de.

Lesen Sie dazu auch:

Von Julia Redepenning