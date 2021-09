Walsleben

Der Sommer zeigte in diesem Jahr all seine Facetten, hätte abwechslungsreicher wohl nicht sein können. Im Juni und Juli war es viel zu trocken und viel zu warm, im August ungewöhnlich kühl und nass. „Diese Wetterextreme werden wir in Zukunft immer häufiger beobachten“, sagt der gebürtige Neuruppiner Meteorologe und ARD-Wettermann Donald Bäcker im MAZ-Gespräch.

Juni in Neuruppin deutlich zu warm

„Der Sommer zeigte sich zwar sehr unterschiedlich, aber halbwegs normal“, urteilt der Wetterexperte, „wobei es im Juni noch deutlich zu warm war.“ Betrachtet wird dafür standardisiert ein Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990. In Neuruppin war es demnach 4,1 Grad zu warm. Betrachtet man den Zeitraum von 1991 bis 2020, sind es nur noch 3,6 Grad.

Donald Bäcker, Meteorologe aus Walsleben. Quelle: Herby Sachs/WDR

Früher war es also kälter als heute, möge man meinen. Doch auch schon damals gab es Ausreißer, wie zum Beispiel im Sommer 1983. Vergleichbar mit den Jahren 2018 und 2019 war er viel zu heiß und zu trocken. „Was auffällt ist, dass solche Extreme heute häufiger auftreten als damals“, so Donald Bäcker. Drei Jahre in Folge war es zu trocken und zu heiß – das sei einmalig seit Beginn der Wetteraufzeichnung, die es seit 1881 in Deutschland gibt.

Omega-Wetterlage in Prignitz und Ostprignitz-Ruppin

Deshalb ist es aus Sicht des Wetterexperten völlig normal, dass der Sommer in diesem Jahr nicht ganz so heiß und trocken ausfiel, wie in den Jahren zuvor. „Das Wetter gleicht sich früher oder später auf natürliche Weise aus.“ Doch darauf sollte man sich nicht verlassen. Um die Zusammenhänge mit dem Wetter besser zu verstehen, beschreibt Donald Bäcker die Wetterlage.

Letztes Jahr lag ein Hochdruckgebiet direkt über Skandinavien. Das zog die heiße Sahara-Luft mit einer Südwestströmung an, die so bis in den hohen Norden gelangte. Kaltlufteinbrüche vom Atlantik waren aufgrund der sogenannten Omega-Wetterlage eher selten. „Diese Wetterlage war sehr beständig und hat sich über einen längeren Zeitraum nicht verändert.“

Enorme Niederschläge in Neuruppin

Ähnlich war das auch in diesem Jahr, nur hat sich das Hochdruckgebiet etwas nach Osten hin verschoben. So trafen die Hitze und Trockenheit in diesem Sommer vor allem Russland. „In Wolgograd zum Beispiel herrschte eine extreme Dürre“, so Donald Bäcker. Deutschland hingegen bekam dadurch wieder etwas kühlere Luft aus dem Norden und feuchtere Luft vom Atlantik ab.

Unwetter über Neuruppin. Quelle: Alexander Bergenroth

Mehrere Tiefdruckgebiete sorgten hierzulande für einen unbeständigen Sommer. Es kam vereinzelt zu solch starken Niederschlägen, dass schon wenige Tage ausgereichten, um die gesamten Monatswerte nach oben zu treiben, erläutert der Wetter-Experte. Allein am 30. Juni fielen in Neuruppin so hohe Niederschlagsmengen, wie sonst in einem ganzen Monat.

Bitterkalter und schneereicher Winter möglich

„Allgemein ist zu beobachten, dass die Sommermonate generell nasser werden“, sagt Donald Bäcker. Gleichzeitig werde immer extremer: „Auf eine wochenlange Dürre folgt heftiger Starkregen.“ Der Wetterexperte sieht darin auch einen Zusammenhang mit dem Klimawandel und warnt: Wenn sich die Wetterlage so fortsetzt , erwartet uns ein bitterkalter und schneereicher Winter.

