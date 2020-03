Havelberger Klinik könnte wegen Corona länger offen bleiben

Havelberg

Während die Corona-Krise geeignet ist, bald das Gesundheitssystem an seine Grenzen zu bringen, diskutiert man in Havelberg über die Schließung eines Klinikums – ein Umstand, der den Betriebsrat der Klinik umtreibt, aber gleich auch für weiteren Konfliktstoff zwischen Betriebsrat und Unternehmensführung sorgt.

Betriebsrat hatte Unternehmen für die

Der Betriebsrat hatte sich am Samstag öffentlich zur Schließung wie folgt geäußert: „In Zeiten von Corona ist es absurd, ein Krankenhaus zu schließen. Doch KMG hat eine wenigstens zeitweise Verschiebung abgelehnt.“ Dies habe eine Nachfrage bei dem Vorstandsvorsitzenden von KMG, Stefan Eschmann, ergeben. Auch würden drei Isolierräume mit Schleusen für Corona-Verdachtsfälle zurückgebaut, weil der Umbau zu einem Seniorenheim weitergehen solle.

KMG bereit zum Weiterbetrieb in der Corona-Krise

Dem hatte nun am Montag die Unternehmensleitung in einem Statement widersprochen: „Die KMG Kliniken Gruppe ist bereit, die Klinik in Havelberg als Krankenhaus vorerst weiter zu betreiben, wenn dieses einen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise leisten kann“, heißt es darin.

Zutreffend ist laut KMG zwar, dass Räume, in denen Corona-Verdachtsfälle gegebenenfalls provisorisch isoliert werden sollen, wegen Sanitärarbeiten in den Decken gesperrt werden sollten. Doch das ist erstmal vom Tisch: Diese Arbeiten werden bis auf weiteres verschoben.

Die grundsätzliche Entscheidung zur Schließung will die KMG aber nicht rückgängig machen. Und zieht auch selbst in Zweifel, dass das Krankenhaus überhaupt für die Behandlung von Corona-Patienten in Frage kommt.

KMG hat sich ans Ministerium gewandt

So hat sich das Unternehmen am vergangenen Freitag, an das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt gewandt und um Mitteilung gebeten, inwieweit das Krankenhaus in Havelberg relevant für die Versorgung von an Covid-19 erkrankten Menschen ist und ob ein Weiterbetrieb vorgesehen ist.

Unternehmen: Klinium bräuchte massive Unterstützung für die Behandlung von Covid-19-Patienten

Das KMG Klinikum Havelberg beschäftigt insgesamt sechs Ärzte, von denen vier einen chirurgischen beziehungsweise orthopädischen Hintergrund haben. Nur zwei der im Krankenhaus Havelberg beschäftigten Ärzte seien in der Klinik für Innere Medizin tätig. Darüber hinaus seien im KMG Klinikum Havelberg bis zu zwei Leihärzte in der Klinik für Innere Medizin tätig.

Über eine Intensivstation oder Fachärzte für Anästhesie oder Intensivmediziner verfüge das Krankenhaus nicht. Vor diesem Hintergrund würde es laut Unternehmensmitteilung massive personelle und technische Unterstützung für die stationäre Behandlung von infizierten Patienten benötigen.

KMG habe den Betriebsrat und dessen Rechtsanwalt ausdrücklich auf diese Anfrage an das Land Sachsen-Anhalt hingewiesen.

Die am 14. März geführten Verhandlungen mit dem Betriebsrat seien erforderlich gewesen, um eine Handlungsgrundlage für den Fall zu schaffen, dass die Klinik in Havelberg nicht in die Lage versetzt wird, einen aktiven Beitrag zur stationären Versorgung von Corona-Patienten zu leisten.

Betriebsrat : „Es gibt ja nicht nur Corona-Patienten“

Von Seiten des Betriebsrats heißt es aber auch, dass die Havelberger Klinik geeignet sein könnte, leichte Fälle zu behandeln, um andere Kliniken, etwa die in Kyritz, zu entlasten. „Es gibt ja nicht nur Corona-Patienten“, heißt es von dort.

Außerdem ist die Belegschaft des Krankenhauses immer noch auf der Suche nach einem neuen Träger – es gibt sogar Verhandlungen.

Von Bernd Atzenroth