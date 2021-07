Stepenitz

Endlich wieder vor Publikum musizieren: Am Samstag verzauberten die Berliner Musiker Johanna und Peter-Philipp Staemmler ihr Publikum im Kloster Marienfließ im Prignitzer Ort Stepenitz. Beide Musiker spielten im Rahmen der Konzertreihe, die für diesen Sommer eigens für das Prignitzer Kloster zusammengestellt wurde. „Für uns ist das auch etwas ganz Besonderes“, sagte Johanna Staemmler, „denn wir haben schon sehr lange nicht mehr vor einem echten Publikum spielen dürfen.“

Angemerkt hatte es das Publikum den beiden Berliner Musikern jedoch nicht. Im Gegenteil: Die vielen Zuhörer kamen aus dem Staunen kaum heraus. „Ich glaube, wir sind alle hungrig nach Kultur“, sagte Peter-Philipp Staemmler, „auch wir freuen uns, endlich wieder richtige Konzerte geben zu dürfen.“

Dass das berühmte Duo gerade im Kloster Marienfließ zu Gast war, hat einen besonderen Grund. Prignitzer sind beide nicht. „Meine Schwiegereltern sind vor kurzem hierher nach Stepenitz gezogen“, erklärte Johanna Staemmler. So wurde der Kontakt zu den Musikern hergestellt, worüber sich Almut Kautz, Priorin des Kloster Marienfließ, sehr freute: „Es war ein absoluter Genuss den beiden zuzuhören“, sagte sie, „sie waren schon oft ihre Eltern hier besuchen und jetzt konnten wir alle in den Genuss ihrer wunderbaren Musik kommen.“

Das zweite Konzert der Sommerkonzertreihe war sehr gut besucht – besser als in der Woche zuvor. „Ich denke, es muss sich erst richtig herumsprechen, dass hier jetzt regelmäßig Veranstaltungen stattfinden werden. Bereits für das kommende Wochenende ist das nächste Konzert geplant – ein Kindermitmachkonzert für die ganze Familie.

Johanna und Peter-Philipp Staemmler sind Träger von bekannten und wichtigen Musikpreisen

Ganz unbekannt sind Johanna und Peter-Philipp Staemmler nicht – zumindest in ihrer Musikszene. Johanna Staemmler, 1987 in Berlin geboren, erhielt im Alter von gerade einmal fünf Jahren ihren ersten Violinunterricht. 2004 wurde sie als Jungstudentin an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin angenommen und studierte dort in der Violinklasse von Professor Stephan Picard.

Johanna Staemmler erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Sie gewann unter anderem den ersten Preis beim Bundeswettbewerb “Jugend musiziert” und den Förderpreis des Oberstdorfer Musiksommers. Mit 20 Jahren wurde sie Finalistin des bekannten Jeunesses Music Competition in Bukarest.

Peter-Philipp Staemmler, 1986 geboren, erhielt ebenfalls bereits in jungen Jahren Musikunterricht. Sein Instrument ist das Cello, das er im Alter von sechs Jahren zu spielen lernte. Schon während seines Studiums an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, welches er in der Klasse von Professor Troels Svane mit dem Konzertexamen abschloss, war Peter-Philipp Staemmler Preisträger bedeutender internationaler und nationaler Wettbewerbe. Dazu zählen etwa der Concours de Genéve und der Deutsche Musikwettbewerb. Sowohl Peter-Philipp Staemmler, als auch Johanna Staemmler sind Gründungsmitglieder des Armida Quartetts.

Klostermusik Marienfließ: Das sind die Termine

Die Corona-Zeit beschrieben beide Musiker als eine sehr stille, die mit viel Ungewissheit verbunden war – was noch bis heute anhält. „Für uns geht es eher schleppend los“, sagte Johanna Staemmler, „Auftritte sind noch immer schwer planbar und überall sind die Bestimmungen aktuell anders.“

Ob beide die lang geplante Tour nach Asien diesen Herbst antreten können, wissen sie aktuell noch immer nicht. Dennoch ist das Paar positiv eingestellt: „Wir waren total begeistert und die Akustik im Kloster war so toll“, so Johanna Staemmler, „und wir haben von unserem Publik ein so tolles Feedback bekommen. das freut uns sehr.“

Wer ebenfalls hungrig nach Kultur ist oder einfach Lust hat, mal wieder ein Konzert in der Region zu besuchen, der sollte sich folgende Daten schon einmal rot in seinen Kalender eintragen:

Termine Klostermusik 2021 im Kloster Marienfließ 10. Juli: Kindermitmachkonzert mit Familie Schmidt 17. Juni: Vocalensemble aus dem Zisterzienser-Kloster Lehnin, von Gregorianik bis Spiritual 7. August: „Das Himmlische Jerusalem“, Oana Maria Bran (Kirchenmusikerin Prignitz) an der Orgel 14. August: „Singen und klingen wird das Land“, Die Prignitz musiziert 21. August: „Variationen der Welt“, Musikalischer Ausflug auf der Gitarre, Alexander Kens 18. September: „Der uns durch’s Gehör erquickt“, Gesang - Violine - Tasten von Bach bis Holst, Barbara Steude aus Dresden, Anna-Maria Brödel aus Hannover und Hansjacob Staemmler aus Freiburg Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Bitte bringen Sie einen Mund-Nasenschutz mit.

