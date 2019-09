Geschichten und Märchen rund um Kobolde

Groß Woltersdorf

Zum 21. Prignitzer Märchentag kamen am Sonnabend rund 800 Gäste in den Waldlehrpark nach Groß Woltersdorf. An die 2000 waren es noch im vergangenen Jahr bei der Jubiläumsveranstaltung.

Kobolde lautete diesmal das Thema. Das Programm auf der großen Bühne begann mit der Aufführung des Märchens „Schneewittchen und die sieben Zwerge” von der Theatergruppe des Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasiums Pritzwalk.

Zur Galerie Impressionen vom 21. Prignitzer Märchentag im Waldlehrpark Groß Woltersdorf.

Gleichzeitig wurde der Märchentag zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Prignitzer Honigmarkt veranstaltet. „Wir haben rund 40 Stände auf dem Platz. Unsere Bühne ist nun auch fertig und kann voll genutzt werden”, sagte Haldor Lugowski, Vorsitzender des Wahrberge-Vereins, der den Prignitzer Märchentag ausrichtet.

Der Tag gehört seit vielen Jahren zu den Höhepunkten der Kultur- und Kunstfesttage „Prignitz-Sommer” und begeistert Groß und Klein. Am Stand des Imkervereins Meyenburg 1905 etwa wurde gezeigt, wie Honig geschleudert wird.

Welches Tier in welchem Märchen vorkommt

„Wenn ich morgen aufwache bin ich wieder eine Hexe”, sagte Hexe Tabula in der Schutzhütte und lachte „Hihihi”. Durch einen Zaubertrank der Hexe Schlambata wurde Hexe Tabula für einen Tag in den Troll Trude verwandelt, weil sie sich in einen anderen Troll verliebt hatte. Den vielen Kindern zeigte sie Tiere, die in Märchen vorkommen. Die mussten erraten, um welches Märchen es sich handelt.

Wie Troll Trude alias Ursula Stöter vom Hobbyzoo Krangen bei Neuruppin ist seit auch Renate Groenewegen alias Märchenerzählerin „Knubbelkrud” seit vielen Jahren dabei. In ihrem Märchenzelt erzählte sie Geschichten und Märchen wie etwa „Einäuglein, Zweiäuglein und Dreiäuglein” der Gebrüder Grimm. „Das gibt es übrigens auch in Russland. Da heißt es nur anders”, sagte sie, und die Kinder hörten gespannt zu.

Märchenhafte Bastel- und Marktstände, Kinderschminken, Kaffee und Kuchen, Deftiges gegen den Hunger und ein Markt mit Prignitzer Produkten luden zum Mitmachen und Verweilen ein.

Hexe dieses Mal nicht im Ofen verbrannt

Mit dem Stück „Nachmittag eines Fauns” wurden die Gäste vom Lindenberger Marion-Etten-Theater verzaubert. Zu der gleichnamigen Komposition von Claude Debussy dachten sie sich ein Marionettenstück aus.

Cindy und Ingsen van Knudsen liefen als Walk-Act über den Platz und verteilten Pflaumen an hungrige Besucher, bevor sie als Hexe Hexi und Kobold Heini mit dem etwas anders gespielten Märchen Hensel und Gretel auf der großen Bühne begeisterten. In ihrer Version des Gebrüder-Grimm-Märchens wurde die Hexe nicht im Ofen verbrannt, sondern freigelassen, weil sie versprach, den Kindern den Heimweg zu zeigen.

Die Theateraufführung des Märchens Rumpelstilzchen von Mitgliedern des Wahrberge-Vereins bildete Abschluss des Tages. „Das nächste Mal sind Märchen, in denen Geschwister vorkommen, unser Thema”, kündigte Haldor Lugowski am Ende an.

Von Jens Wegner