Königsgrab von Seddin: Spurensuche am Rande der Stepenitz

Seddin

Wenn man aus Kreuzburg kommend in Richtung Seddin fährt, dann darf man durchaus behaupten, dass die Archäologen den Grabhügel von König Hinz links liegen gelassen haben. Was aber keinesfalls einer Geringschätzung der bronzezeitlichen Anlage bedeuten soll. Bei der dritten und letzten Grabungskampagne in diesem Jahr haben Immo Heske und das Team der Universität Göttingen ganz einfach andere Schwerpunkte gesetzt und die Seiten gewechselt.

Königsgrab von Seddin: Die jüngsten Grabungen finden an der Stepenitz statt

Das erste Mal seit Beginn der Grabungen in Seddin ist die Stepenitz Ausgangspunkt für die Feldforschungen. Fünf Tage lang arbeiten sich Studenten des Seminars für Vor- und Frühgeschichte durch den märkischen Boden und damit durch zwei Grabungsschnitte, die jeweils 1,20 Meter breit und an die 30 Meter lang sind.

Mit der Kelle wird der Sand glatt gestrichen, damit die Funde besser zu sehen sind. Quelle: Stephanie Fedders

Tief graben müssen sie nicht. Keinen halben Meter unter der Oberfläche tauchen für das geschulte Auge die Spuren der Vergangenheit auf. Wenig spektakulär, dafür aber aufschlussreich für die Wissenschaftler. Winzige schwarze Punkte sind beispielsweise Holzkohlespuren, die sich in der Landschaft verteilen, wie Immo Heske erklärt.

Es sind kleine Funde, die ans Tageslicht kommen und mit Fotos dokumentiert werden. Sie weisen in Richtung Wasser. In Richtung Stepenitz, die erst noch bei einer der nächsten Grabungen im kommenden Jahr genauer unter die Lupe genommen werden soll. Was jetzt freigelegt wird, ist „ein erster Schritt“, erklärt Immo Heske: „Wir nähern uns der Bedeutung der Stepenitz an.“

Spuren aus der Bronzezeit sind am Königsgrab von Seddin reichlich vorhanden

Nachdem unter Heskes Leitung in den vergangenen Jahren viele Hinweise im Umfeld des Grabhügels Rückschlüsse zulassen, dass sich mitten in der Prignitz vor rund 3000 Jahren eine bedeutende Siedlung der Bronzezeit befand, soll jetzt die Frage geklärt werden, wie die Anbindung Seddins an das Verkehrsnetz erfolgte.

Mit der Fototafel werden die Funde dokumentiert. Quelle: Stephanie Fedders

Und dabei spielt die Stepenitz eine wichtige Rolle, verbindet sie doch diesen zentralen archäologischen Ort mit der Elbe. Für Immo Heske spielen Flüsse dabei nicht nur für den Transport von Waren in Einbäumen oder Kähnen eine Rolle, sondern auch als Kommunikationswege, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten.

Darüber hinaus gibt es viele Beispiele, dass Flüsse in der Epoche von König Hinz auch als Ritualorte gedient haben. Funde aus dem Rhein, der Weser oder der Leine belegen das. Und dabei handelt es sich nicht nur um Artefakte aus Bronze, weiß Immo Heske zu erzählen, sondern auch um Knochen oder Schädel. Gut möglich also, dass sich auch an der Stepenitz Rituale abgespielt haben.

Welche Rolle hat die Stepenitz für König Hinz und die Siedler der Bronzezeit gespielt?

Das nachzuweisen, ist das ehrgeizige Ziel für die künftigen Grabungen. Zuvor heißt es aber erst einmal „Daumen drücken“, denn Immo Heske sowie Gordon Thalmann und Kay Richter von der Unteren Denkmalbehörde beim Landkreis warten auf eine Nachricht der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG), die in diesem Monat über den im März gestellten Forschungsantrag für das Projekt Seddin entscheiden wird.

Nah am Wasser: Ein Blick in den Boden am Ufer der Stepenitz, der bei der jüngsten Grabung in Seddin freigelegt wurde. Quelle: Stephanie Fedders

Klappt es mit der finanziellen Förderung durch die DFG, dann sind auch aufwändige Untersuchungen mit modernsten Methoden entlang der Stepenitz geplant, um das Gelände besser kennen zu lernen. Im Laufe der Jahrtausende hat sich der Fluss kaum verändert und die Experten hegen große Hoffnungen, dass sich im feuchten Untergrund neue Erkenntnisse über einen bronzezeitlichen Hafenplatz ans Tageslicht befördern lassen. „Jeder Fund wäre spektakulär“, sagt Gordon Thalmann voller Vorfreude auf den nächsten Abstecher von Immo Heske und den Studenten. Auch wenn sie dann das Königsgrab wieder links liegen lassen.

Von Stephanie Fedders