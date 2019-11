Der gebürtige Kölner Egbert Simons hat 1993 das Landgericht Neuruppin mit aufgebaut. Am Freitag geht der 63-Jährige, der Chef des Ruppiner Segelclubs ist, in den Ruhestand. Am Montag wurde Simons schon mal offiziell in der Neuruppiner Siechenhauskapelle verabschiedet.