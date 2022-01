Kommunalpolitik in der Prignitz: Wie in der Volkskammer

Perleberg

Drei Aktenordner auf dem Tisch, die Kommunalverfassung in der Hand und ein Rechtsanwalt, der die Sitzung leiten muss. Passiert in Weisen und einer der denkwürdigen Momente, die seit der Wahl im Mai 2019 das Bild der Kommunalpolitik in der Prignitz prägen. Die Hälfte der Wahlperiode ist um, Zeit für eine Halbzeitbilanz mit Beispielen, die zeigen, was gut gelaufen ist und was nicht.

Kommunalpolitik in der Prignitz: In Weisen muss ein Rechtsanwalt eingreifen

Am 19. Mai 2020 musste Matthias Dombert die Sitzung in Weisen leiten, weil dringende Entscheidungen anstanden und der ehrenamtliche Bürgermeister David Leu seinen Pflichten nicht mehr nachgekommen war. Dombert sprach vom „Fehlverhalten eines Gemeindevertreters“ und zitierte ein ums andere Mal aus der Kommunalverfassung, in der steht, wie weit die Kompetenzen eines jeden Kommunalpolitikers gehen.

Es sei eine „kommunalrechtlich außerordentlich ungewöhnliche Situation“ eingetreten, sagte der Jurist an diesem Tage und ließ durchblicken, dass auch die Verwaltung und die Gemeindevertretung gefordert seien, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen.

Nur wenige Kilometer weiter, in der Gemeinde Breese, würde Matthias Dombert zu ähnlichen Erkenntnissen gelangen. Eine Stellungnahme des Innenministeriums zum Bürgerbegehren in Sachen Grundstücksverkauf in Groß Breese mit der Feststellung, dass es zulässig sei, quittierte Bürgermeister Werner Steiner am 31. August 2021 mit den Worten: „Aus unserer Sicht hat sich nichts Neues ergeben.“

Kommunalpolitik in der Prignitz: In Meyenburg und Triglitz kommt die Meinungsbildung vor der Entscheidung

Thematisch lassen sich die Herangehensweisen gut am Beispiel Photovoltaik nachvollziehen. Eine Herausforderung für fast jede Kommune in der Prignitz, aber nicht jede nutzt die Möglichkeiten, um Transparenz und Bürgerwillen zu berücksichtigen.

So leidet das Miteinander in der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf unter der fehlenden Bereitschaft, die Pläne zum Bau eines riesigen Solarparks von Anfang an ergebnisoffen zu diskutieren. Stattdessen wurden die Einwohner in der Sitzung am 8. Juni 2020 bereits mit dem Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes konfrontiert. Absprachen hatten zuvor hinter verschlossenen Türen stattgefunden.

Kommunalpolitik in der Prignitz: Im Kreistag fühlt man sich an die Volkskammer erinnert

Wie es besser laufen kann, hat die Stadt Meyenburg im Frühjahr 2021 gezeigt. Erst hat sich der Bauausschuss auf einen Kriterienktalog für PV-Anlagen geeinigt und danach einem Projekt zugestimmt. Die Gemeinde Triglitz hatte sogar die Meinung der Bürger zu einem PV-Projekt durch eine Einwohnerbefragung im Herbst 2020 eingeholt und damit ein Instrument zur Bürgerbeteiligung genutzt, wie es die Kommunalverfassung vorsieht.

Allzu oft bleiben die Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse unter sich. Nur selten schauen Einwohner vorbei und wenn es die Anregung gibt, dass die Politiker außerhalb Perlebergs tagen, dann wird das mehrheitlich abgelehnt. So geschehen im Finanzausschuss am 15. November 2021.

Während es in vielen Kreistagen üblich ist, sich zu positionieren, Anträge einzubringen oder auch mal eine Resolution zu verabschieden, heben die Prignitzer allzu oft nur die Hände und stimmen ohne jede Diskussion über Beschlussvorlagen ab. Kein Wunder, dass ein Mitglied im vergangenen Jahr folgenden Vergleich zog: Man komme sich vor wie in der Volkskammer.

