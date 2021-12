Bad Wilsnack

Winzig klein wirkt das Banner an der mächtigen Mauer. Klein im Vergleich zur imposanten Erscheinung der Wunderblutkirche in Bad Wilsnack, aber groß genug und sichtbar für alle, die an diesem Tag in der Dunkelheit draußen warten.

Gelungene Premiere der Impfaktion von Kirchenkreis und Krankenhaus Prignitz in Bad Wilsnack

„Jetzt ist die Zeit der Freude“, steht auf dem Banner neben dem Eingang und für die mehr als 150 Menschen war der Dienstag tatsächlich eine Zeit der Freude. Freude darüber, bei der gemeinsamen Aktion des Kirchenkreises und des Kreiskrankenhauses Prignitz geimpft worden zu sein. Geduld auf der einen und Organisation auf der anderen Seite waren gefordert, damit die Premiere dieser besonderen Prignitzer Impfkampagne zu einem Erfolg werden konnte.

Anstehen zur Aufnahme der Personalien: Ohne bürokratischen Aufwand kommt keine Impfaktion aus. Quelle: Stephanie Fedders

Das Interesse am Angebot, sich fernab der größeren Städte immunisieren zu lassen, war so groß, dass die Mitarbeiter des Krankenhauses gleich zweimal Impfstoff aus der hauseigenen Apotheke nachordern mussten. Schon vor dem offiziellen Beginn um 16 Uhr hatte sich vor der Kirche eine Schlange gebildet.

Nachdem Pfarrer Olaf Glomke und Rilana Gericke vom Kirchenkreis Prignitz die bürokratische Hürde mit der Kontrolle der ausgefüllten Bögen, der Personalien und Impfnachweise genommen haben, waren die beiden Impfteams an der Reihe. Schwester Karsta und Oberarzt Hilmar Kleinau sowie Schwester Bärbel und Oberarzt Dirk Schittelkopp nahmen die Frauen und Männer unter ihre Fittiche, klärten ob Links- oder Rechtshänder und im nächsten Moment war die Dosis von Biontech auch schon verimpft.

Bad Wilsnack: Das Kreiskrankenhaus Prignitz impft mehr als 150 Personen in der Kirche

„Alles Gute wünsche ich“, sprach Dirk Schittelkopp ein ums andere Mal und entließ die zum ersten, zweiten oder dritten Mal Immunisierten in Richtung Kirchenbänke, wo alle noch eine Weile Platz nahmen, damit die vielen Helfer im Falle einer unmittelbar auftretenden Reaktion eingreifen konnten.

Mit Spaß bei der Sache: Die beiden Pfarrerinnen Friederike und Anna Trapp gehörten zum Helferteam des Kirchenkreises. Quelle: Stephanie Fedders

Wer das Geschehen verfolgte, schaute in ein Spiegelbild der Gesellschaft, in der die ganze Bandbreite des Umgangs mit dem Angebot einer Schutzimpfung deutlich wurde. Da stand die ältere Frau mit allen ausgefüllten Unterlagen, dem Ausweis und der FFP2-Maske über Mund und Nase genauso in der Warteschlange wie die Mutter mit ihrem volljährigen Sohn, der keinerlei Papiere bei sich hatte und von einer Booster-Impfung noch mehrere Schritte entfernt war.

Nach mehr als drei Stunden Impfmarathon war aber jeder an die Reihe gekommen und das Kontingent vollständig aufgebraucht. Ein erfolgreicher Start und Lohn zugleich für alle, die sich für diesen besonderen Einsatz stark gemacht haben. „Es ist ein schöner Erfolg zu sehen, wie glücklich die Leute sind“, freute sich Krankenhaus-Geschäftsführer Karsten Krüger, der sich vor Ort ein Bild gemacht hatte.

Impfaktion von Kirchenkreis und Krankenhaus Prignitz: Am 16. und 17. Dezember geht es weiter

Zudem sei die Dankbarkeit der Menschen die beste Motivation für alle, die sich bereit erklärt haben, die Impfaktion nach Feierabend zu unterstützen. „Alle ziehen mit, das ist ein tolles Gefühl“, bilanzierte Krüger nach dem ersten Einsatz.

Einer derjenigen, der die Spritze verabreicht bekommen hatte, wurde von Wilsnacks Pfarrerin Anna Trapp mit einem launigen Satz in den Wartebereich begleitet: „Herzlichen Glückwunsch, sie sind Teil der Kirchengeschichte geworden mit einem Piks.“ Eine schöne Geschichte.

Die weiteren Impftermine in Prignitzer Kirchen: Donnerstag, 16. Dezember, 16 Uhr: Kirche Berge und Kirche Cumlosen; 18 Uhr: Kirche Boberow; Freitag, 17. Dezember, 17 Uhr: Kirche Meyenburg. Mitzubringen sind Personal- und Impfausweis, die ausgefüllten Formulare, die es auf der Internetseite des Robert- Koch-Instituts und in den Pfarrhäusern vor Ort gibt und eine FFP2-Maske.

Von Stephanie Fedders