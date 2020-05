Schultüten für Eltern – Prignitzer Grundschulen jetzt gefragt

Perleberg

Auf eine besondere Aktion für Eltern der Arbeitsgemeinschaft „Gewaltfreie Erziehung“ des Kreisjugendrings Prignitz möchte Jessika Muhs noch einmal aufmerksam machen. Sie ist die Koordinatorin des Kreisjugendring Prignitz. Noch bis Ende Mai haben Grundschulen die Möglichkeit, sich für das Projekt „ Schultüten für Eltern“ zu bewerben.

Schultüte ist gefüllt mit vielen nützlichen Dingen

Mit der Schultütenaktion werden die Eltern von Schulbeginnern auf der ersten Elternversammlung im neuen Schuljahr angesprochen und ermutigt, Unterstützung bei der Bewältigung des Familien- und Schulalltages in Anspruch zu nehmen. Sie erhalten eine Schultüte mit allerhand kleinen Nettigkeiten und Informationen zu vielseitigen Hilfsangeboten in der Prignitz rund um die Familie.

Mit dieser Idee möchte die Arbeitsgemeinschaft die Aufmerksamkeit mehr auf das sensible Thema lenken. Um die Schultütenaktion durchführen zu können, müssen nun die Grundschulen aktiv werden. Sie müssen den zugesendeten Fragebogen nun ausfüllen und zurück an die Organisation schicken. Im Anschluss erfolgt ein Auswahlverfahren. Die Grundschule wird rechtzeitig informiert.

Anzahl der Tüten konnte auf 300 erweitert werden

Die Anzahl der Schultüten war in den vergangenen Jahren auf insgesamt 200 Stück begrenzt. Die Nachfrage in der Vergangenheit war groß und die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft haben sich entschieden das Kontingent auf 300 zu erhöhen, heißt es in einer Mitteilung.

Zudem stehe die Arbeitsgemeinschaft in diesem Jahr vor neuen Herausforderungen. Sonst würden Schülern der Schule an der Stepenitz Perleberg die Schultüten packen. In diesem Jahr könnte sich das aufgrund der Corona-Pandemie ändern.

Bewerbungen können noch bis zum 30. Mai abgegeben werden

Trotzdem oder auch gerade wegen der eingeschränkten Lage sind diese Aktion und das Thema der gewaltfreien Erziehung umso brisanter, heißt es von Seiten des Kreisjugendring Prignitz. Bewerbungsschluss ist der 30. Mai.

Kontakt: Jessika Muhs, Kreisjugendring Prignitz Tel.: 03876/786993, Mobil:01522/6 96 89 93

