Fährt man des Abends durch die Seetorstraße von Lenzen, fällt in der Dunkelheit ein hell erleuchtetes Schaufenster auf. Wie ein farbiges Schneegestöber macht die Vorderfront des Hauses Nr. 9 auf sich aufmerksam.

Das ist Absicht. Hier wohnen seit einigen Monaten Karin Albers und Boris Matas, die das einstige Papierwarengeschäft in etwas völlig Neues und Einmaliges umwandeln möchten.

Karin Albers und Boris Matas für Filme bekannt

Bekannt sind die beiden Künstler für Filme, Video- und Lichtinstallationen sowie bewegte und dreidimensionale Bilder, die bisher in Galerien, Kunsträumen und im öffentlichen Bereich in den verschiedensten Ländern oder in Filmfestspielen wie in Luzern, Sidney oder Berlin zu sehen waren. Die Orte der Handlungen: Südamerika, vor allem Para- und Uruguay, Afghanistan, Paris, und natürlich auch Deutschland.

Die gebürtige Niedersächsin, die an den Universitäten Mexiko-Stadt, Münster und Hannover studierte, leitet seit 1992 die Almafilm-Produktion, mit der sie Kurz- und Dokumentarfilme sowie Reportagen hauptsächlich für öffentlich-rechtliche Sender wie 3sat, Arte, NDR, WDR und den MDR hergestellt hat.

Die Kamerafrau, Regisseurin und Produzentin war zudem die erste Frau hinter der Kamera im ZDF-Studio Berlin.

Boris Matas floh vor Tito aus Jugoslawien

Boris Matas ist Kroate. Dem gebürtigen Zagreber stand schon als Neunjähriger sein Berufsziel klar vor Augen: „Ich wollte unbedingt Trickfilmer werden!“

Dies gelang dem jungen Mann nach einigen Schwierigkeiten auch, doch die größte war, sich dem Tito-Regime der damaligen jugoslawischen Volksrepublik zu stellen. „Und da ich mit der Partei nichts am Hut hatte, bin ich aus Jugoslawien geflohen und meine vielen Trickfilme, die ich bisher gemacht hatte, sind damit auch verschwunden.“

Natürlich gibt es vom Trickfilmer, Maler, Designer und passionierten Musiker längst neue Filme, wie etwa humorvolle Aufklärungssketche zum Thema „Gib Aids keine Chance!“, und im neuen Zuhause hängen großformatige Acrylgemälde.

Doch warum ist das international agierende Künstlerpaar ausgerechnet nach Lenzen gekommen?

Hofseitig hat die künftige Galerie inzwischen eine große Glastür bekommen. Damit wird die über 100 Quadratmeter große Fläche lichtdurchflutet. Quelle: Kerstin Beck

„Ich habe hier einmal eine Radtour in die Gegend gemacht, da gefiel mir die Natur schon einmal sehr“, erzählt Karin Albers. „Und dann spazierten wir später einmal hier in Lenzen in die Seetorstraße herein und sahen, dass dieses Grundstück zum Verkauf steht. Das war es dann – wir hatten genau das Richtige für uns gefunden.“

Das Paar war bereits landesweit auf der Suche nach einem passenden Ort für ihr Atelier gewesen. Schließlich ist Berlin ja in vieler Hinsicht optimal, nur Platz ist dort eben sehr begrenzt verfügbar.

Der Hinterhof der Seetorstraße bietet genug Platz

Hier stimmte alles: „Im Hinterhof richten wir unser Atelier ein und im Hof ist genug Platz für Skulpturen und Freiluftveranstaltungen. Und das ehemalige Geschäft wird eine Galerie für zeitgenössische Kunst mit wechselnden Ausstellungen. Das Thema für die erste Schau steht schon fest.“

Unter anderem wird auch das Werk von Boris Matas „Marathonläufer“ zu sehen sein. Quelle: Kerstin Beck

Und auch der Termin: Am 1. und 2. Mai wird es voraussichtlich eine kleine Eröffnung geben – im Rahmen der Reihe „Offenes Ateliers Brandenburg“. Jeweils von 10 bis 19.00 Uhr werden sich – gemäß den geltenden Hygienebestimmungen – die beiden Betreiber mit eigenen Werken vorstellen. Dazu gehören großformatige Arbeiten von Boris Matas und Videos aus der Filmproduktion von Karin Albers.

Danach soll die Schau jeweils donnerstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr dem Publikum offenstehen.

Boris Matas und Karin Albers fühlen sich verbunden mit Lateinamerika

Zudem zeigt die Premiere die enge Verbundenheit der Künstlerin mit Lateinamerika: Es werden Zeichnungen der paraguayischen Indigenen Oswaldo Pitoe, Jorge Carema, Efacio Alvarez, Esteban Klassen, Marcos Ortiz und Clemente Julius zu sehen sein. Deren Themen sind Natur und das Alltagsleben. Farbenfrohe Aquarelle von Mirasol Alcántara de Rodriguez aus Mexiko mit seltsamen Wesen und Vögeln ergänzen die Ausstellung.

Obwohl das Künstlerpaar ihr neues Domizil gerade ganz schön kräftig umbaut, wird das frühere Papierwarengeschäft nicht ganz verschwinden. Die einstigen Regale werden als mobile Stellwände „recycelt“ werden. Besonders freuen sich die Neu-Lenzener über ihre freundlichen Nachbarn. „Da fragte mal jemand, was wir denn für Leute seien“, berichtet Boris Matas. „Und da kam dann die Antwort: „Das sind Künstler, aber sehr nette“, und das ist in meinen Augen ein großes Kompliment“.

Von Kerstin Beck