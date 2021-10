Wanzer

Wenn Anglern in einigen Jahren irgendwo an der Elbe zwischen Wittenberge, Lenzen und Dömitz dicke Hechte, Zander oder Rapfen an den Haken gehen, hat das einen plausiblen Grund in der Gegenwart: Kürzlich sind die Bedingungen für ein Laichgewässer besagter Fischarten geschaffen worden, die sich bald entlang des Flusses tummeln können.

Durch die kurvenreiche Elbe bildeten sich Werder

Der Ort des Geschehens liegt ziemlich weit vom Schuss und ist nur per Fahrrad und mit großer Ortskenntnis zu erreichen: es handelt sich um den bei Wanzer gelegenen „Kuhwerder“. Vom hiesigen Deich aus ist das jenseits der Elbe gelegene, unzugängliche Gelände immerhin zwischen Müggendorf und Cumlosen auszumachen - als Auwald. Dieser Teil der altmärkischen Garbe – eines durch die Zeiten hinweg lediglich von Kuhherden und Schafen besiedelten und teilweise recht unwegsamen Areals – ist ein Überschwemmungsgebiet. Durch die kurvenreiche Elbe bildeten sich zudem Werder, also von zwei Seiten durchflossene Inseln, die insbesondere bei Hochwasser in Betrieb genommen wurden.

„Ich habe immer daran geglaubt“

Übrig blieben durch jahrzehntelange Verlandung Totarme der Elbe, deren ökologischer Wert als Fischlaichgewässer und Pflanzenbiotop nur optimiert werden kann, wenn diese wieder Verbindung zum Fluss bekommen. Hubert Finke, der pensionierte Leiter des Wittenberger Wasserschiffahrtamtes, hat das bereits vor 20 Jahren erkannt. „Ich habe immer daran geglaubt, dass so eine Wiederanbindung möglich ist, aber damals hätte kein Mensch so etwas durchsetzen können. Man war einfach nicht sensibel genug dafür“.

Lesen Sie auch Die Stepenitz: Kinderstube für 50 000 junge Lachse

Der seinerzeit 51-jährige ließ erst einmal die altmärkischen Buhnen in diesem Gebiet sanieren, „denn die befanden sich in einem schlechten Zustand“ – bis auf zwei betreffenden Molen, die heute das Ein- und das Austrittsgebiet des Elbwassers bilden. „Und da habe ich zudem an der ersteren Buhne baggern lassen, aber das war leider nicht tief genug - es klappte nicht“, sagt Finke.

Projekt startete vor neun Jahren

Vor neun Jahren ist dafür das im Bundesprogramm „Biologische Vielfalt“ angesiedelte BUND-Großprojekt „Lebendige Auen für die Elbe“ gestartet worden und dieser Tage erfolgreich zum Abschluss gekommen. Als sich vor wenigen Tagen Projektpartner, Unterstützer und unmittelbar Beteiligte trafen, um an Ort und Stelle die Projektlaufzeit Revue passieren zu lassen und mit den gewonnenen Erfahrungen in die Zukunft blicken zu können, waren sich die Teilnehmer einig darüber, was der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt wie folgt formulierte: „Das ging hier nur im Einvernehmen mit allen beteiligten Institutionen, die das Ziel im Auge hatten“.

100 000 Euro Förderung

So erzählte Peter Wilde, der dem Kuratorium der Allianz-Umweltstiftung in Berlin schon frühzeitig die Projektidee unterbreitet hatte: „Das ging bei unseren Leuten durch wie ein Messer durch warme Butter. Sie fanden das Projekt prima und stimmten für eine finanzielle Unterstützung“, sagte Wilde. Insgesamt gab es 100 000 Euro Förderung.

„Das muss beobachtet werden!“

Wenn die Elbe jetzt bereits bei normalem Wasserstand langsam durch die mit einem fest installierten Durchlass versehene Rinne läuft und sich die ersten Fische im neuen Bett tummeln, ist das Projekt aber noch längst nicht abgehakt. „Bei Hochwasser führt die Elbe Schwebstoffe mit sich“, sagte Peter Wilde. „Das sind etwa fünf Millionen Tonnen, und da kann sich leicht etwas am Durchlass festsetzen. Das muss beobachtet werden!“

Von Kerstin Beck