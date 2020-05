Kunst in Cumlosen trotz Corona

Cumlosen

Die Corona-Lockerungen lassen ihn wieder zu: Den Blick auf die Kunst. Seit dem 5. Mai ist die Ausstellung „Quadrium – Kunst aus vier Bundesländern” wieder in der Galerie Rolandswurt in Cumlosen (Amt Lenzen-Elbtalaue) zu sehen. „Der eigene Blick – Landschaft und Natur” lautet diesmal das weit gefasste Thema.

Zu sehen sind Malereien, Grafiken und Fotografien dreier Künstler: Sebastian Ballenthin ( Brandenburg), Max Grimm ( Sachsen-Anhalt) und Hans Schlimbach ( Niedersachsen).

Anzeige

„Durch die Corona-Krise waren wir etwas zurückgeworfen“, sagt Horst Mencke. „Eigentlich wollten wir am 4. April starten.“ Es habe etwas Verwirrung gegeben, weil die Handzettel mit dem ursprünglich vorgesehenen Starttermin schon gedruckt waren.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Künstlerin aus dem vierten Bundesland hat abgesagt

„Und die vierte Künstlerin, Ute Matthiesen aus Mecklenburg-Vorpommern, hat leider abgesagt”, bedauert Horst Mencke, der Quadrium seit vielen Jahren zusammen mit seinem Sohn Eyk Mencke organisiert und kuratiert.

„Wir haben auf ein Signal vom Landkreis gewartet, dass wir starten dürfen. Ab dem 1. Mai haben wir aufgebaut. Seit dem 5. Mai ist die Ausstellung geöffnet. Am ersten Tag kamen neun Besucher”, so Mencke.

Die Finissage sei nun am 14. Juni geplant. Für die solle, weil sie mehr Platz bietet als die Galerie, eventuell die Kirche genutzt werden. „Ich habe gemessen: Rund 160 Personen finden dort bedenkenlos Platz. Musik passt auch rein. Die Akustik darin ist sehr gut. Natürlich müssen wir uns das vom Landkreis genehmigen lassen und entsprechende Maßnahmen ergreifen”, sagte Jutta Reinhardt vom Kulturverein Rolandswurt.

Quadrinum nur einmal im Jahr

Nicht lange nachdem am Sonnabend die Türen der Galerie geöffnet wurden kamen die ersten Gäste. „Quadrium findet einmal im Jahr statt. Das hat nicht den Grund, dass wir nicht genug Geld haben. Es hat mit unserem Qualitätsanspruch zu tun. Wir bringen alle Jahre vier Künstler zusammen”, erklärte ihnen Horst Mencke. Der Prignitz-Sommer und das brandenburgische Kulturministerium unterstützen die Ausstellung Quadrium.

Die Fotografien von Sebastian Ballenthin lassen den Betrachter in die Stille der Natur versinken. Quelle: Jens Wegner

Heike und Frank Ellner aus Gnevsdorf wollten das sonnige Wetter am Sonnabend für eine Radtour nutzen und suchten ein Ziel dafür. „Gut, dachten wir, dann fahren wir nach Cumlosen und gucken uns die Ausstellung an. Es ist interessant zu sehen, wie andere den Blick auf die Natur finden”, sagte Frank Ellner.

Ute Menger aus Perleberg hat sich spontan in eines der Bilder von Max Grimm verliebt. „Ich habe das Bild in der Presse gesehen und bin gleich am ersten Tag hingefahren, um es mir anzusehen. Es ist verrückt und doch beruhigend”, sagte sie und zeigte sich begeistert von der Vielfalt der Farben im Bild und von dem, was man alles darin entdecken kann.

Am Sonnabend kam sie mit ihrem Mann, um sich das Bild gemeinsam mit ihm anzugucken. „Ich habe seit vielen Jahren eine kahle Wand. Die wartet schon lange”, sagte sie. Eventuell würde sie es kaufen. Bis zur Finissage ist noch Zeit, die Überlegung reifen zu lassen.

Finissage am 14. Juni

Zur Finissage am Sonntag, 14. Juni, um 11 Uhr werden die Künstler anwesend sein. Es wird Zeit für Gespräche mit ihnen geben. Das Ganze wird wie immer auch diesmal mit einem Konzert gekoppelt sein. Die Besucher können sich diesmal auf Rhythmen des Tango-Ensembles „Bassa” aus Berlin freuen.

In der Galerie zeigt außerdem Hans Schlimmbach aus Gartow benachbarten im Wendland eine Auswahl Fotos, überwiegend Schwarz-weiß-Motive aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Wendlands und des Ausstellungsorts Cumlosen. Sie gehören zu einem Projekt mit dem Arbeitstitel „Soziale Landschaften”.

Von Max Grimm aus Magdeburg sind Drucke und Malereien auf Leinwand zu sehen. Sebastian Ballenthin aus Krampfer (Gemeinde Plattenburg) sieht das Fotografieren als Freiraum für die Abwesenheit von Gedanken, die Konzentration auf ein Motiv. Seine Fotografien, auf Leinwand gedruckt, erzählen Geschichten und lassen den Betrachter in die Stille der Natur versinken.

Horst Mencke (r.) zeigt Heike und Frank Ellner die Fotografien von Hans Schlimbach. Quelle: Jens Wegner

Die Galerie Rolandswurt ist dienstags und donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr und am Samstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Wer außerhalb der Öffnungszeiten kommen möchte, kann seine Frage unter der Telefonnummer 038794/20 89 08 loswerden oder eine E-Mail an rolandswurt-kultur@gmx.de schreiben. Alle erforderlichen Hygienemaßnahmen zur Öffnung der Galerie in der Corona-Krise werden berücksichtigt.

Von Jens Wegner