Kyritz: Landkreis Prignitz beim Impf-Neustart außen vor

Kyritz

Nach einer mehrtägigen Pause aus Mangel an Impfstoff herrschte am Mittwoch im Covid-19-Impfzentrum Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) wieder reger Betrieb. Erstmals wurde in der Einrichtung das Serum des Herstellers Astra-Zeneca verabreicht.

Das hatten die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) und das Gesundheitsministerium Ende vergangener Woche auch so angekündigt. Da dieser Impfstoff für Kinder und für alte Menschen als noch nicht ausreichend getestet gilt, richtete sich das aktuelle Angebot zuallererst an das Personal von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sowie Rettungsdiensten.

Gabriel Hesse: „Es rufen sehr viele an, Hunderte“

Grundlage dafür sei Paragraf 2 der Coronavirus-Impfverordnung, hieß es in der Mitteilung. Die entsprechende Berechtigung sei durch den Arbeitgeber zu bescheinigen. Für konkrete Terminvereinbarungen wurde eine spezielle, landesweite Telefonnummer eingerichtet.

„Es rufen sehr viele an, Hunderte“, versicherte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse, am Mittwoch auf Nachfrage. In Kyritz lief das Impfen am Mittwochvormittag aber ruhig an. Einzeln oder in kleinen Grüppchen trudelten die Interessenten am Impfzentrum ein, um nach Vorlage ihrer Papiere Einlass zu erhalten.

21 600 Dosen des Astra-Zeneca-Serums stehen landesweit bereit

Für die landesweit elf Impfzentren standen zu Beginn der Aktion 21 600 Dosen des Astra-Zeneca-Serums bereit. Am heutigen Donnerstag wird die Lieferung weiterer 21 600 Dosen erwartet. In der Summe macht das fast 4000 Impfungen pro Zentrum. Kyritz könnte bei Vollauslastung rund 400 am Tag schaffen.

Zumindest beim gestrigen Start lief das Impfzentrum aber nur auf halber Kraft. Offenbar mangelte es auf die Schnelle an ausreichend Impfwilligen aus den berechtigten Gruppen. „Wir gehen davon aus, dass sich das erst mal rumsprechen muss“, sagte Gabriel Hesse.

Selbst Verwaltungsmitarbeiter wurden schon geimpft

Momentan sei der Impfstoff der beste verfügbare Schutz für Mitarbeiter der besonders gefährdeten Bereiche in Medizin und Pflege. „Wir können den Beschäftigten jetzt dieses Angebot machen“, sagte Hesse. „Danach werden wir auch die nächsten Berufsgruppen der höheren Prioritäten in den Blick nehmen.“

Zumindest diese Aussage wurde am Mittwoch in Kyritz von der Realität überholt. Neben Mitarbeitern aus dem Gesundheitsbereich erhielten beispielsweise auch schon Polizisten, Feuerwehrleute und Verwaltungsbeschäftigte die erste der vorgeschriebenen zwei Injektionen – obwohl sie laut Impfverordnung erst weiter unten auf der Prioritätenliste stehen.

„Das war eine ganz kurzfristige Reaktion“

Die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke geht davon aus, dass damit trotz zunächst verhaltener Nachfrage aus den höchsten Prioritätsgruppen die kontinuierliche Auslastung des Impfzentrums gewährleistet werden sollte. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin habe dem Rathaus jedenfalls ein entsprechendes Angebot unterbreitet. „Das war eine ganz kurzfristige Reaktion. Die anderen Verwaltungen des Landkreises wurden auch angesprochen. In ihrem Hause habe man das zuerst an Mitarbeiter von Schulen und Kitas, Außendienstmitarbeiter und Feuerwehrleute weitergegeben.

Im Laufe des Mittwochs füllte sich das Impfzentrum zusehends – bis sich schließlich sogar vor dem Haus lange Warteschlangen bildeten. Aller Voraussicht nach wird sich die Nachfrage in den nächsten Tagen noch fortsetzen.

Hauruck-Aktion lief ausschließlich in OPR

Ob allerdings auch Impfwillige aus dem Landkreis Prignitz am Mittwoch zum Zuge kamen, ist fraglich. Die Hauruck-Aktion lief, soweit es die MAZ erfuhr, ausschließlich im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Dabei war es bei der Entscheidung über die Impfzentren ein Argument für den Standort Kyritz, dass so auch Menschen aus dem Landkreis Prignitz die Impfung mit vergleichsweise kurzer Fahrzeit bekommen könnten.

Und auch wenn die Prignitz nun ein eigenes Impfzentrum bekommen soll, wird dies voraussichtlich nicht vor Mitte März seine Arbeit aufnehmen können.

Prignitzer Inzidenz sank auf 144,44

Warum also etwa den mobilen Impfteams oder anderen Helfern aus der Prignitz die Möglichkeit zur Impfung vorenthalten? In der Perleberger Kreisverwaltung gab man sich zu der ganzen Aktion deshalb erstmal ziemlich einsilbig. Man wisse davon, hieß es. Am Mittwochabend wollte der Prignitz-Kreis bei einer gemeinsamen Runde mit dem Ministerium von diesem „Klärung und Erklärung“ haben.

Immerhin gibt es in der Prignitz eine positive Entwicklung zu vermelden: Die Inzidenz sank stark auf 144,44. Weil sie aber in den vergangenen Tagen über 200 lag, wird der Landkreis Prignitz am Donnerstag Stellung zu möglichen Maßnahmen nehmen, sofern diese erforderlich bleiben.

Fünf weitere Mutationsfälle in der Prignitz

Am Mittwoch verzeichnete der Landkreis Prignitz zehn neue laborbestätigte Fälle mehr. Elf weitere Personen sind genesen, aber auch eine weitere gestorben.

Das Testlabor wies am Dienstag und Mittwoch insgesamt fünf weitere Mutationen des Covid-19-Virus nach.

In der Kita Kinderland in Pritz­walk wurde eine Person positiv getestet. Im ambulanten Pflegedienst in Karstädt sind bereits am Dienstag drei weitere positiv getestete Fälle festgestellt worden Ebenso ergaben Testungen im Seniorenzentrum Marienfließ drei weitere positive Fälle Im Seniorenpflegezentrum Perleberg, Ackerstraße, wurden neun weitere positive Fälle erfasst.

Weniger Corona-Patienten im Kreiskrankenhaus

Im Kreiskrankenhaus Prignitz werden aktuell 13 Corona-Patienten auf der Isolierstation sowie im isolierten Bereich der Psychiatrischen Klinik behandelt. Teilweise sind die Patienten schwer erkrankt.

Drei Patienten davon befinden sich auf der Intensivstation und werden nicht invasiv beatmet.

Insgesamt sinkt schon seit einiger Zeit die Zahl der im Kreiskrankenhaus behandelten Patienten.

Von Alexander Beckmann, Andreas Vogel und Bernd Atzenroth