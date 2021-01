Legde

Ein 89 Jahre alter Autofahrer ist am Montagmittag in Legde mit einem Postfahrzeug kollidiert. Eine Frau war gerade dabei Briefe und Pakete zuzustellen, als der Pkw ihren Wagen mit voller Wucht erfasste. Bei leichtem Schneetreiben, nasser Fahrbahn und Temperaturen um den Gefrierpunkt war der Autofahrer ersten Erkenntnissen zufolge zu schnell unterwegs, wie Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord auf MAZ-Nachfrage informiert.

Trümmerteile verletzen Postzustellerin

Durch den Zusammenstoß schleuderte der Pkw mehrere Meter weit in Richtung der Postzustellerin. Umherfliegende Trümmerteile haben die Frau getroffen und verletzt. Sie kam ebenso wie der 89-Jährige aus der Prignitz in ein Krankenhaus. An ihren Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden von mindestens 19.000 Euro. Bei dem Pkw war die gesamte Front eingedrückt. Teile der Frontschürze und des Motorraums lagen auf der Fahrbahn verteilt.

Vom Postauto war die Seitentür völlig herausgerissen, das Heck stark demoliert und der Reifen platt. Im Wagen lagerten noch etliche Briefe und Pakete, die noch zugestellt werden mussten. Sie waren von außen teilweise verdreckt aber offensichtlich nicht beschädigt. Eine weitere Zustellerin kam als Ersatz, lagerte die Post um und trug sie aus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Landesstraße 10 voll gesperrt

Die Feuerwehrleute aus Legde und Bad Wilsnack sicherten die Einsatzstelle ab, während die beiden Verletzten vom Rettungsdienst behandelt wurden. Währenddessen nahm die Polizei den Unfall auf, vernahm Zeugen und machte Fotos. Auf dem ersten Blick war es nicht eindeutig erkennbar, wie genau sich der Verkehrsunfall zugetragen hat. Die Ermittlungen dazu dauern an. Die Landesstraße 10 war im dortigen Bereich voll gesperrt.

Auf der Landesstraße 10 zwischen Legde und Lennewitz – nur wenige Kilometer weiter – kam vor knapp neun Monaten ebenfalls eine Postbotin mit ihrem Postauto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau kam schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

