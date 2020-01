Laaslicher Karnevalisten voll auf der Höhe

Laaslich

„ Laaslich. Helau. Laaslich. Helau. Wir feiern heut – Manege frei.“ Und das bereits seit zweiundfünfzig Jahren. Es fliegen die Fetzen, Konfetti und die Beine durch die Luft – und in diesem Jahr erreichte der Glamour eine neue Dimension. Die fünfte Jahreszeit hat den Karneval in Laaslich in einen tanzenden Zirkus verwandelt. Nicht selten hielt das Publikum den Atem an.

Ein närrischer Zirkus

Zwar hatte die inkontinente Trapezkünstlerin abgesagt, doch der stark sehbehinderte Messerwerfer, Mackie Messer, wurde von seiner reizenden Assistentin an seine Position geführt. Er warf dann tatsächlich, wahrscheinlich sogar mit Überschallgeschwindigkeit. Denn es war nur der Aufprall der Messer zu hören, die mit Wucht eben jene Assistentin an eine Platte festnagelten. Die Laaslicher Karnevalsverein hatte nicht zu viel versprochen.

Nicht nur die Büttenredner thematisierten diverse Körperbereiche

Vollkommen unerwartet gab es feinsinnige und psychologisch Dialoge. Es gelang dem Verein einem alten russischen Artisten mit seiner Frau für den Zirkus zu gewinnen. Sie verbildlichten in eindrucksvoller Weise, wie der Respekt in langen Beziehungen kontinuierlich wächst. Auch wenn der alte Vladimir sich plötzlich in eine Schöne aus dem Publikum verliebte (oder vielmehr etwas ganz anderes von ihr wollte), wurde der Anstand groß geschrieben.

Dieser Dialog war auch wissenschaftlich interessant und wurde immer wieder angesprochen. Vladimirs Frau Edith beschäftigte sich nämlich ausführlich mit den Gehirnaktivitäten ihres Mannes. Inwieweit diese etwas mit den Fortpflanzungsorganen zu tun hat, wurde hintergründig sogar durch die Zirkusgesetze festgeschrieben: „Es herrschen harte Sitten, schaut der Frau nicht auf die Perücke“. Das Publikum musste schwören sich daran zu halten.

Die Besten der Besten

„ Helau, Laaslich Helau, Lea la la la la, Laaslich Helau.“ Der Direktor ist der Direktor. Und der Direktor kündigte ihn an, den schönsten Zirkus der Welt, den Circus Laaslich und die vielen Künstlerinnen und Künstler. Und aus der ganzen Welt bewarben sie sich, die Auswahl nun: die Besten der Besten. War es nun Joost oder war es Schröter, in jeder Hand einen Löffel und auf dem Löffel ein Ei. Das Publikum raste, es klatschte und grölte, auch noch als es dann verstand, dass die Eier auf den Löffeln festgeklebt waren.

Die Artisten gaben alles

Gekonnt, unterhaltsam und professionell im Handwerk waren auch die Tierdarbietungen. Hinter den Kulissen arbeitet Kerstin Höger. Sie berichtete über ihre Plakatierungsaktionen und über das Veterinäramt, welches tatsächlich im Vorfeld die Tiere überprüfen wollte. Tiger Max hätte diese Überprüfung vielleicht geholfen. Er wollte nämlich nicht durch den Reifen springen. Vielleicht weil es ein Stofftiger war. Es kam lebendiger Ersatz, der allerdings auch nicht wollte. Tiger Max ließ sich nicht lumpen und sprang schließlich selbst.

Sie sprangen, tanzten und sangen

Helau. Laaslich Helau. Sie sprangen, tanzten und sangen. Der Elferrat regierte und das Prinzenpaar Laura und Axel saßen glücklich auf ihrem Thron. Vor fünf Jahren hatten sie sich genau hier beim Karneval kennengelernt und sind nun auch in der wirklichen Welt verheiratet.

Auch für sie tanzte die Funkengarde und die Laaslicher Spatzen sangen. Die jungen Tänzerinnen bleiben besonders in Erinnerung. Die perfekt passenden, hochwertigen Kostüme und die echte Freude auf den schönen Gesichtern waren hinreißend.

Mit Laserlichtshow und knackigem Sound

In der echten Welt arbeitet der ganze Verein mit viel Unterstützung. Laaslich hat 180 Einwohner und 70 wirken beim Karneval mit. Die Technik stimmt auch: Super Sound, zwei Beamer links und rechts von der Bühne, eine computergesteuerte Laserlichtanlage, für die sich ein Techniker extra hat ausbilden lassen.

Die Location ist perfekt und gemütlich. Ohne den Karnevalsverein würde das Restaurant Laaslich überhaupt nicht mehr existieren. Roland Bauer springt in die Bresche. Mit dem Know How seines Restaurants Landgasthaus Bauer in Ferbitz funktioniert der Betrieb souverän.

Die Jugend ist voll dabei

Es ist ein Fest für alle Generationen. Die Jugend ist voll dabei. Der gesamte Vorstand ist jung, alle haben riesige Lust auf Karneval. So, dass es rockt und knackt und trotzdem das klassische Bewährte nicht verloren geht.

Auf diesem tollen, familiären Fest in Laaslich versteht man, was Karneval bedeuten kann. Und das geht nur, wenn man einmal dabei war. Das ist allerdings gar nicht so einfach. Die Karten für alle Veranstaltungen waren bereits Ende November ausverkauft, obwohl es noch vier Büttenabende im Februar gibt. Wenn noch Platz ist, gibt es noch Einlass für die Party nach Ende des Hauptaktes – für fünf Euro. Denn nach dem Aufzug wird bis in die Früh gefeiert.

Von Frank Pieperhoff