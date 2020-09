Gadow

Eine schwarze Limousine mit einem Blaulicht auf dem Dach fährt in Gadow ein. Ihr folgt ein Streifenwagen. Eine Szene, die es nicht täglich in der Prignitz zu sehen geht. Die Tür des Fahrzeuges geht auf und mit einem Lächeln im Gesicht steigt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) aus.

Er wird an diesem Wochenende nicht der einzige hochrangige Politiker in dem idyllischen Prignitzer Ort sein, der dem Parteinachwuchs einen Besuch abstattet. Das Schloss Gadow war am Wochenende eigentlich die Bühne vieler Nachwuchspolitiker bei der Landesdelegiertenkonferenz der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten in der SPD, kurz Jusos genannt.

Anzeige

Olaf Scholz schwor alle auf den Bundestagswahlkampf ein

Am Sonntag wiederholte sich dasselbe Prozedere mit einem noch prominenteren SPD-Politiker: Bundesfinanzminister Olaf Scholz besuchte die Konferenz für etwa zwei Stunden, beantwortete geduldig die Fragen des Parteinachwuchses und schwor sie alle bereits auf den nächsten Bundestagswahlkampf ein.

Motto seiner Ansprache dabei: „Wer gewinnen will, muss dies erstmal wollen.“ Zweiter Punkt, sei es eine gute Leistungsbilanz vorzulegen und drittens habe man sich so früh festgelegt, weil es jetzt darum gehe, über die Zukunftsthemen zu reden.

Jusos tagen in der Prignitz

Über Themen verschiedenster Art wurde abgestimmt. Quelle: Julia Redepenning

Die ungefähr 90 Delegierten der Unterbezirke diskutierten ansonsten über die aktuelle Lage, fassten Beschlüsse zur laufenden Politik und sozialdemokratischer Programmatik. Sie formulieren die Positionen der Brandenburger Jusos.

Neben Woidke und Scholz gehörten auch Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange, der Generalsekretär der SPD in Brandenburg, Erik Stohn, und die Landtagsabgeordneten Harald Pohle und Ludwig Scheetz zu den Gästen.

Die Jungpolitiker vertraten indes klar ihre Meinung – auch gegenüber Dietmar Woidke. „Heute ist ein wichtiger Tag“, waren die einleitenden Worte von Vorstandsmitglied Florian Görner, „heute beschließen wir viele wichtige Dinge. Die Tagesordnung ist lang und umfasst Themen aus verschiedenen Bereichen.“

Generalsekretär und Mitglied des Landtages Erik Stohn. Quelle: Julia Redepenning

Menschen aus Kohleabbaugebieten muss geholfen werden

Dabei nahmen zwei Themen eine entscheidende Rolle ein: Das Thema Klimaschutz und die Polizei. „Wir haben gemeinsam schon sehr viel erreichen können“, sagte Dietmar Woidke, „und die Jusos haben einen großen Anteil an unserer aktuellen politischen Lage.“ Aus Woidkes Sicht sind Veränderungen wichtig, damit das Land auf einen guten Kurs bleiben kann.

Er führte als Beispiele den Kohleausstieg Brandenburgs an und den Ausbau erneuerbarer Energien. „Tesla wird diese zum großen Teil verwenden“, erklärt er, „aber wenn ich Klimaschutz will, sind da noch Menschen und sie verdienen eine Perspektive.“ Mit dem Kohleausstieg werden Tausende ihren Job verlieren und die gelte es zu unterstützen, so der Ministerpräsident.

Rassismus-Debatte bei der Polizei wird heftig diskutiert

Für eine heftige Diskussion sorgte indes das Thema Rassismus bei der Polizei. „Ich bin mit vielen eurer Vorschläge einverstanden“, so Woidke, „aber einer hat mich sehr geärgert.“

Im Antrag „Ein halbes Jahr, eine globale Pandemie und eine Rassismusdebatte später – unsere Lehren aus 2020“ wird vom Antragsteller, dem Landesvorstand der Jusos, auch auf die Rassismusvorwürfe bei der Polizei eingegangen und klare Forderungen gestellt. Brandenburg müsse aus Sicht der Jusos mindestens den Vorschlag des niedersächsischen SPD-Innenministers Boris Pistorius unterstützen und eine unabhängige Länder-Studie zum Thema Rassismus in der Polizei durchführen. Außerdem fordern die Jusos, dass die im Koalitionsvertrag versprochenen Polizeibeauftragten endlich eingeführt werden und dringend Fälle von Polizeigewalt, nicht nur an schwarzen Menschen, aufgearbeitet werden müssen.

Dietmar Woidke verteidigt Brandenburgs Polizisten. Quelle: Julia Redepenning

Dietmar Woidke nimmt Brandenburgs Polizisten in Schutz

„Ich weiß, es gibt Rassismus bei der Polizei“, sagte Woidke. Der Ministerpräsident verteidigte aber Brandenburgs Beamte: „Wir können nicht alle über einen Kamm scheren und wenn euch ein Polizist auffällt, der falsch handelt, dann meldet es und zur Not meldet es mir.“

Auch die Ausführungen verschiedener Juso-Mitglieder stimmen ihn nicht um, im Gegenteil. „Unsere Polizisten haben sicher keinen einfachen Job“, merkt Woidke an, „sie werden geschubst, bespuckt und angeschrien.“

Trotz dieser Differenz waren sich der Ministerpräsident und auch seine Partei-Genossen sicher, gemeinsam mit den Jusos wird die Bundestagswahl im kommenden Jahr keine schlechte für die Sozialdemokraten. „Wir haben die Landtagswahlen mit einem passablen Wahlergebnis beendet und ich bin mir sicher, mit Olaf Scholz als Kandidaten, können wir das auch auf Bundesebene schaffen“, so Dietmar Woidke.

Von Julia Redepenning und Bernd Atzenroth