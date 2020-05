Der Landgasthof in Cumlosen ist am Herrentag geöffnet

Cumlosen

Wer in Cumlosen (Amt Lenzen-Elbtalaue) am Herrentag, Donnerstag, 21. Mai, unterwegs ist, kann im Landgasthof Schmidt einkehren. Seit dem 15. Mai hat die traditionelle Einrichtung wieder geöffnet, so auch am Himmelfahrtstag von 10 bis 22 Uhr. Das ist dem Gastwirt Lutz Schmidt auch Verpflichtung, denn seit 52 Jahren ist man dort immer am Herrentag für die Gäste da. Versprochen ist auch schöne Hintergrundmusik und gutes Essen ohnehin, wie die recht umfangreiche Speisekarte belegt.

Gastwirte freuen sich in ihren Gaststätten auf die Gäste

Laut Corona-Eindämmungsverordnung dürfen Gaststätten jetzt öffnen, wenn sie zubereitete Speisen verabreichen und die Hygieneregeln beachten. Der Landgasthof Schmidt tut dies. Und genau dies gilt auch für den Himmelfahrtstag. Wie in vielen anderen Gaststätten auch wartet man in Cumlosen nach der langen und harten Schließzeit sehnsüchtig auf die Gäste.

Aus unserem gestrigen Beitrag über die Genehmigung von Veranstaltungen am Herrentag hatten offenbar verschiedene Menschen etwas anderes herausgelesen, auch wenn der Landgasthof darin gar nicht erwähnt wird.

Es ging in dem Beitrag darum, ob eigene, gesonderte Himmelfahrtsveranstaltungen stattfinden dürfen und genehmigt worden sind. Das ist im Bereich des Amts Lenzen-Elbtalaue nicht der Fall.

„Wir haben ganz normal geöffnet“

Der Gastwirt hätte, um am Herrentag öffnen zu können, aber eine solche Genehmigung gar nicht gebraucht. Er darf seit dem 15. Mai ja wieder Gäste empfangen und bewirten, wie alle anderen Gaststätten auch, halt eben unter den obwaltenden Corona-Beschränkungen. „Wir haben ganz normal geöffnet“, betont Lutz Schmidt.

Sinn macht es in Corona-Zeiten, vorher dort anzurufen und zu reservieren: unter 038794/ 3 02 14 oder 0170/9 83 00 85.

Von Bernd Atzenroth