Landkreis Prignitz: Neue Impfstelle in Perleberg öffnet am Dienstag

Perleberg

Der Landkreis Prignitz und der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) werden in der kommenden Woche eine Impfstelle in Perleberg eröffnen. Sie konzentrieren damit ihr Impfangebot für alle Bürger zentral gelegen in der Kreisstadt, nachdem das Impfen in den Impfstellen Pritzwalk und Wittenberge zunehmend rückläufig und wirtschaftlich nicht mehr darstellbar geworden ist, teilt die Kreisverwaltung mit.

Pritzwalk und Wittenberge bleiben im „Standy-Modus“

Dennoch würden beide Standorte im „Standby-Modus“ bleiben. „Wenn der Bedarf sich in nächster Zeit erhöhen sollte, können sie jederzeit wieder hochgefahren werden“, heißt es. Die neue Impfstelle befindet sich in der Bergstraße in Perleberg gegenüber des Gesundheitsamtes in einem Flachbau. Der erste Impftag ist am Dienstag, 1. März.

Termine online und über die Hotline buchbar

Künftig kann man sich dort wöchentlich dienstags und donnerstags von 13 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 19. März, zusätzlich von 9 bis 15 Uhr impfen lassen. Um Wartezeiten zu vermeiden, können die Termine in gewohnter Weise über das Buchungsportal auf der Website der Kreisverwaltung unter www.landkreis-prignitz.de und über die Hotline 03876/713813 geordert werden. Die Buchungstermine sind bereits bis zum 24. März hinterlegt.

Novavax soll zum Einsatz kommen

Geplant ist auch, den neuen Impfstoff von Novavax einzusetzen, der im Landkreis allerdings noch nicht eingetroffen ist. Er steht zunächst Beschäftigten in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen zur Verfügung, die der Impfpflicht unterliegen. Eine Abfrage dazu ist bereits erfolgt.

Derzeit hat der Landkreis Prignitz mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 2636,1 mit Abstand den höchsten Wert in ganz Brandenburg. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 337 Neuinfektionen in der Prignitz. Derzeit sind 85,3 Prozent aller Intensivbetten in der Prignitz belegt, 8,8 Prozent durch Corona-Patienten. Bei den Isolationsbetten stehen mit 46,6 Prozent freier Kapazität noch einige zur Verfügung. Im Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg werden 25 Corona-Patienten behandelt, in der KMG-Klinik Pritzwalk fünf.

200 000 Tests seit der Ersteröffnung

In den letzten sieben Tagen infizierten sich 3,88 Prozent aller Ungeimpften und 1,68 Prozent aller Geimpften in der Prignitz, beziffert die Kreisverwaltung. Damit infizierten sich 2,3-mal so viele Ungeimpfte wie Geimpfte. Weiterhin gibt es 25 Testzentren im Landkreis. Fünf davon bieten PCR-Tests an. Seit deren Ersteröffnung konnten in der Prignitz fast 200 000 Corona-Tests durchgeführt werden, davon waren 11,4 Prozent positiv.

Von Marcus J. Pfeiffer