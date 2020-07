Landkreis Prignitz: Tiertransport war rechtens

Perleberg

Die Landesregierung nimmt die von der Tierschutzorganisation „Vier Pforten“ erhobenen Vorwürfe, darunter auch gegen den Landkreis Prignitz, sehr ernst und hat großes Vertrauen in die zuständige Staatsanwaltschaft, dass die Anzeigen nun vollumfänglich geprüft werden. Das teilte Dominik Lenz für das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) mit.

Land: „Großes Vertrauen in die zuständigen Veterinärämter“

„Vier Pfoten“ wirft den angezeigten Behörde „Beihilfe zur Tierquälerei“ vor, weil sie Tiertransporte in Drittländer genehmigt haben, in denen der Umgang mit den Nutztieren fragwürdig ist. Zudem ziehen die Tierschützer in Zweifel, dass die betreffenden Transporte genehmigt hätten werden dürfen und dass sie ausreichend kontrolliert worden seien.

Das Land stellt sich aber vor seine Veterinäre: „Wir haben zudem aber auch großes Vertrauen in die zuständigen Veterinärämter und gehen davon aus, dass dort ordnungsgemäß gearbeitet wurde und wird“, betonte Lenz.

Landkreis: keine Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen

Auch beim Landkreis Prignitz ist man davon überzeugt, sich nichts zu Schulden kommen gelassen zu haben. Der von „Vier Pfoten“ angezeigte und konkret angesprochene Tiertransport nach Libanon fand Ende April statt, wie der Landkreis gestern auf MAZ-Nachfrage mitteilte. Und in der Mitteilung wurde noch einmal betont: „Er wurde ordnungsgemäß ausgewertet. GPS-Daten und Fahrtenbuch ergaben keine Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen.“

Beim Export von Rindern in Nicht-EU-Länder hat sich Brandenburg nach Ansicht des Deutschen Tierschutzbundes zu einem «Schlupfloch» für fragwürdige Transporte entwickelt. Quelle: dpa

Betont wurde von Seiten des Kreises auch, dass eine Genehmigung solcher Transporte angesichts der peniblen und nachvollziehbaren Kontrollen keineswegs eine Selbstverständlichkeit sei – es gebe auch Transporte, die gesperrt werden.

Tierschützer : Prignitz „genehmigungsfreundlicher Kreis“

Warum aber ist immer wieder der Landkreis Prignitz im Fokus der Tierschützer? Denn es ist nicht die erste Anzeige dieser Art. Eine Antwort darauf gibt Ina Müller-Arnke von Peta der MAZ: Der Landkreis Prignitz gehört aus Sicht von „Vier Pfoten“ zu den „genehmigungsfreundlichen“ Kreisen, und das in dem ohnehin bislang als genehmigungsfreundlich geltenden Land Brandenburg. Denn der Umgang mit der Genehmigung von Tiertransporten ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.

Deshalb versuchen die überregional agierenden Tiertransporteure laut Müller-Arnke, die Transporte dort genehmigt zu bekommen, wo ihnen die Chancen darauf höher erscheinen. Etwa über die 26 Sammelstellen in Brandenburg, die jeweils für eine oder mehrere Nutztierarten zugelassen sind, zwei davon befinden sich in der Prignitz, in Legde und in Klein Woltersdorf.

Landesregierung will Tierleid weiter eindämmen

Dabei scheint sich in Brandenburg gerade die Einstellung zu ändern, hat sich doch die jetzige Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, Tierleid auf Tiertransporten weiter einzudämmen. Brandenburg setzt sich nun sowohl auf Landes-, Bundes, als auch EU-Ebene für eine Verbesserung der Transportbedingungen von Tieren ein. Darauf wies Dominik Lenz hin.

So wirkt das Land in der Bund-Länder Projektgruppe „Datenbank Tiertransporte“ mit und strebt eine effektivere und EU-weit einheitliche Überwachung des Tierschutzes bei Transporten an.

Keine Tiertransporte über Russland möglich

Im Übrigen hat das MSGIV die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter darauf hingewiesen, dass Tiertransporte nach der Verordnung ( EG) 1/2005, die in ihrer Planung Versorgungsstellen in der Russischen Föderation vorsehen, derzeit nicht möglich sind – auf dem Gebiet der Russischen Föderation sind derzeit keine Versorgungsstellen in Betrieb.

