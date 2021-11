Landkreis Prignitz hat am 2. November niedrigste Inzidenz in Brandenburg

Pritzwalk

Es war Danuta Schönhardt anzumerken, dass sie die aktuelle Corona-Situation im Landkreis Prignitz durchaus beunruhigt. „Aktuell liegt die Inzidenz unseres Landkreises im Vergleich mit den anderen Landkreisen in Brandenburg im unteren Drittel“, betonte die für Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit zuständige Geschäftsbereichsleiterin in der Prignitzer Kreisverwaltung bei der letzten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreises in der Aula des Pritzwalker Gymnasiums. „Wir haben die Pandemie noch lange nicht überwunden“, sagte sie.

Landkreis Prignitz hat am Dienstag die niedrigste Inzidenz im Land Brandenburg

Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Prignitz eine 7-Tage-Inzidenz von 69,6 und sechs Neuansteckungen. Somit war die Inzidenz im Vergleich zum Vortag leicht angestiegen. Jedoch hatte die Prignitz landesweit die niedrigste Inzidenz. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass bereits in den kommenden Tagen ein Anstieg vermeldet wird.

„Wir wissen bereits von fünf Einrichtungen, bei denen positive Schnelltest gemeldet wurden“, sagte Danuta Schönhardt. Die Auswertung der angeordneten PCR-Test stehe noch aus. Wie auch in den Wochen zuvor seien insbesondere Schulen betroffen. „Wir sind sehr froh, dass es bislang keinen weiteren Ausbruch in einem der Altenheime gegeben hat“, sagte Danuta Schönhardt.

Weniger Schnelltests im Landkreis Prignitz seit dem 11. Oktober

Die Kreistagsabgeordnete Christa Pfeifer (BVB/FWPP) sah den aktuellen Corona-Schwerpunkt, nämlich in den Schulen, etwas skeptisch: „Liegt es vielleicht daran, dass sich weniger Menschen testen lassen, seitdem die Schnelltest kostenpflichtig geworden sind, und folglich die Tests der Schüler mehr ins Gewicht fallen?“, wollte sie wissen.

„Nein, es gibt hierbei keinen Zusammenhang“, sagte Danuta Schönhardt. Zwar sei nach ersten Erkenntnissen die Anzahl der Schnelltest um etwa 30 Prozent zurückgegangen, seitdem sie kostenpflichtig sind. Aber gerade die Delta-Variante sei für die vielen Ansteckungen unter Schülern verantwortlich, berichtete Schönhardt. „Wir wissen auch, dass das Virus von außerhalb in die Einrichtungen getragen wird“, ergänzte sie, „etwa von den Lehrkräften.“

Lesen Sie auch Zahl der Corona-Fälle bei Neuruppiner Chor hat sich mehr als verdoppelt

Gerade Grundschulkinder pflegen einen anderen Umgang und stecken sich schneller an als Schüler der weiterführenden Schulen. In diesem Zusammenhang warnte Danuta Schönhardt noch einmal eindringlich: „Jeder kann sich mit dem Virus infizieren“, sagte sie, „auch Geimpfte und Genesene.“

Zwei Prignitzer werden im Krankenhaus wegen Corona behandelt

Laut aktuellen Daten lag die Quote der Impfdurchbrüche im Landkreis Prignitz bei 50 Prozent. Zudem informierte Danuta Schönhardt die Abgeordneten darüber, dass sich im Moment zwei ältere Personen aufgrund einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus befinden (Stand Montag), allerdings nicht auf der Intensivstation. Im Vergleich zum Vorjahr sehe die Lage im Kreis zudem anders aus. 165 Tote beklagte der Landkreis seit Beginn der Pandemie. Einen Todesfall habe es mittlerweile lange nicht mehr gegeben.

Damit das auch so bleibt, sollen gerade die Bewohner von Pflegeheimen und ältere Personen schnellstmöglich eine „Booster-Impfung“ erhalten. Der Landkreis werde jetzt in den einzelnen Einrichtungen den aktuellen Stand erfragen – um selbst eine Übersicht zu erhalten. „Trotz Impfung kann man sich anstecken“, sagte Danuta Schönhardt, „aber sie schützt vor einem schweren Verlauf.“

Von Julia Redepenning