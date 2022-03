Perleberg

Die Prignitzer Kreisverwaltung sucht weiter nach Helfern, die sich als Interviewer am Zensus, der sogenannten Volkszählung, im Mai beteiligen wollen. Benötigt werden noch knapp 50 Personen, die für ihre geleistete Arbeit auch finanziell vergütet werden, teilt Andrea Rufledt von der Erhebungsstelle im Landkreis am Donnerstag mit. „Sollten diese nicht bis Mitte April gefunden werden, müssen wir Leute dazu verpflichten.“

Insgesamt werden 17 000 Menschen in der Prignitz befragt. Diese werden per Zufall ausgewählt und postalisch informiert. Das wird in der Regel alle zehn Jahre wiederholt. Personell ist die Befragung der Haushalte für die Kreisverwaltung allein jedoch nicht zu stemmen. Interessierte können sich per Mail an zensus2022@lkprignitz.de oder unter 03395/400 53 23 bewerben.

