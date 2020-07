Landkreis Prignitz überprüft tausende Bußgelder

Perleberg

Wegen eines Formfehlers produziert im Bundesverkehrsministeriums ist der Bußgeldkatalog, der Ende April in Kraft gesetzt wurde, seit dem 2. Juli ungültig. Das Land Brandenburg hat alle Bußgeldbescheide aufgehoben, deren Strafen über dem Niveau des alten Bußgeldkataloges liegen. Jetzt reagiert der Landkreis Prignitz.

In der Zeit vom 28. April bis zum 2. Juli wurden in der Prignitzer Kreisverwaltung 5147 Verwarnungsgelder, 769 Bußgeldverfahren und 107 Fahrverbote angeordnet. All diese Verfahren werden überprüft. „Bitte haben Sie Verständnis, dass dies einige Zeit in Anspruch nimmt“, sagt Kreissprecher Frank Stubenrauch.

Es gilt die alte Bußgeldverordnung

Alle Fälle, die einen Tattag vor dem 28. April 2020 haben, sind weiter gültig. Strafen müssen in der angegebenen Höhe bezahlt werden. Die Bußgeldbescheide bleiben rechtskräftig, soweit kein Einspruch eingelegt worden ist. Das betrifft auch die angeordneten Fahrverbote.

Alle noch nicht abgeschlossenen Verwarnungsgeld- und Bußgeldverfahren werden von der Bußgeldstelle geprüft und nach der alten Bußgeldkatalog-Verordnung erlassen und geahndet.

Rechtskräftige Bußgeldbescheide müssen ebenfalls untersucht und angeordnete Fahrverbote, die nach der alten Bußgeldkatalog-Verordnung nicht vorgesehen sind, werden von der Bußgeldstelle nicht vollstreckt. Dies gilt für Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts zwischen 21 und 30 km/h und außerorts zwischen 26 und 40 km/h. Die in der Bußgeldstelle eingegangenen Führerscheine gehen zurück an den Eigentümer.

Tabelle im Internet schafft Klarheit

Rechtskräftige Bußgeldbescheide mit einem Fahrverbot aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen ab 31 km/h innerorts und ab 41 km/h außerorts bleiben rechtswirksam, das Bußgeld muss gezahlt werden.

Wer bereits ein Verwarngeld gezahlt hat, kann aus der Tabelle im Internet unter www.landkreis-prignitz.de entnehmen, ob es zu hoch war. In dem Fall bittet die Kreisverwaltung die Betreffenden, einen schriftlichen Antrag (formlos) an die Bußgeldstelle zu stellen. Das Aktenzeichen muss enthalten sein und ein Einzahlungsnachweis (Kontoauszug) in Kopie beiliegen.

