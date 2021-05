Karstädt/Lenzen/Wittenberge

Am Ende hatten sie gewaltige Findlinge auf das Hünengrab gewuchtet, Wächtersteine zum Schutz gegen Wind, Wetter – ein Kraftakt, der sich gelohnt hat: Seit mehr als 5000 Jahren trotzen die vermoosten Riesen des Großsteingrabes in Mellen dem Wandel der Zeiten. Ein Ruhepol im nervösen Rucken und Zucken der Welt und auch wir machen gleich nebenan Rast bei der Landpartie von Karstädt über Lenzen nach Wittenberge.

Pause in der Prignitz. Hhmmmm, noch einen Schluck heißen Kräutertee aus dem Becher, der wiederum gut zur Megalithanlage passt: Die Spur der Steine führt zurück in die Phase der Trichterbecherkultur. Eigentlich könnte man jetzt einen Liegestuhl aufstellen und verweilen, aber der Entdeckergeist setzt sich durch.

63 Kilometer von Karstädt nach Wittenberge

Die 63 Kilometer lange MAZ-Landpartie hat in Karstädt begonnen, am Bahnhof. Hinter der Autobahn, einem lärmenden Kontrastprogramm zum Rest der Tour, rollen wir auf einem Radweg über Felder nach Stavenow, mit seiner Burg, einem wehrhaften Landhaus im Grünen. Nun stehen wir am Rambower Moor, gleich neben dem Hünengrab an der Landesgrenze im äußersten Nordwesten. Mecklenburg-Vorpommern ist nur eine Gepäckträgerlänge entfernt, hier im Vierländereck: Der Lenker steht quasi schon in „Meck-Pomm“, die Pedalen in Brandenburg und die Satteltaschen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, die sich wenig später auf der anderen Seite der Elbe dazugesellen.

Zur Galerie Es geht in den Nordwesten Brandenburgs, wo sich Prignitz Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und die Altmark treffen. Am Wegesrand warten zahlreiche Sehenswürdigkeiten auf den neugierigen Radler.

Die Moorlandschaft sieht aus, als habe man Brandenburgs beste Landschaftselemente in einen Talkessel verpflanzt: Auf wenigen Quadratkilometern tummeln sich Tümpel, Restwasserflächen, Seen, Bruchwälder und morastige Wiesen, dann reckt sich plötzlich Offenland in die Ferne. Auf Weidenstücken lagert eine Kuhherde mit Exemplaren stattlich wie aus der Herde des Epikur, ein Biber hat mehrere Bäume umgefressen und nebenan stolzieren Kraniche. Zusammengehalten wird das Ganze von Schilfgürteln und den bewaldeten Bergen drumherum, mit stattlichen Eichen, von denen sich einige ordentlich in Reihe zu einer kleinen Halballee aufgestellt haben.

Es gibt einen Rundweg, zwei Aussichtstürme und viele Infotafeln, mit denen man tief eintauchen kann in die feuchte Erlebniswelt, die sich zum Glück offenbar nicht so recht für eine durchgängige Linie entscheiden konnte. Das Resultat: Das Niederungsmoor gehört weit und breit zu den schönsten seiner Art und siegte 2014 bei der Naturwunderwahl der Sielmann-Stiftung. Die aussagekräftigste Visitenkarte aber ist das Moor persönlich und als gäbe es nicht schon genug Höhepunkte, warten am angrenzenden Rudower See ein weiterer Aussichtsturm und ein Strand.

Lenzen präsentiert sich als Kulisse für ein Mittelalterspektakel

Wir strampeln Lenzen entgegen. So weit, so gut ist das Land, die Architektur typisch norddeutsch, die Höfe ausladend, die Einheimischen einladend. Das Ziegelrot der Klinkersteine prägt das Bild – auch im schönen, ehrwürdigen Landstädtchen, das mit einem kleinen Sicherheitsabstand zur Elbe seinen Platz gefunden hat. Um den Bergfried der Burg, einen trutzigen Riesen, gruppiert sich ein Ensemble mit Park, Teich und einer weißen, nackten Marmorfrau. Lenzen könnte spontan und ungeschminkt als Kulisse für Mittelalterspektakel herhalten: Fachwerkhäuser in Serie, dazwischen gibt es andere historische Elemente wie den stumpfen Turm, der die Form einer riesigen, üppigen Keksrolle hat.

Unten am Elbhafen legt die Fähre Richtung Niedersachsen ab. Ein Wachturm erinnert an die Zeiten, als der Fluss noch die Trennlinie zwischen zwei gesellschaftlichen Systemen war, von schwer bewaffneten Grenztruppen bewacht. Der Platz oben auf dem Turm ist einsame Spitze in der flachen Umgebung, der Wind pfeift uns frisch um die Ohren wie auf einer friesischen Insel. Das Wetter ist zurück, der Planet pustet durch und wir auch. Es ist eine Menge Land in Sicht. Unten reckt sich das Biosphärenreservat, ein Wort, mit dem man beim Scrabble groß abräumen könnte – genau wie hier die Natur: Durch eine Deichrückverlegung wurde eine Überflutungsfläche von 420 Hektar geschaffen und ein großflächiges Comeback des Auen-Biotopes ermöglicht.

Flaches Land mit jeder Menge Sehenswertem

Manch einer spricht Plattdeutsch hier, für die Vokabel Fahrrad findet sich im Plattdütsch-Wörterbuch auf www.ndr.de der Utdruck „Draotäsel“ und für Handy „Ackerschnacker“, aber viele Äcker sind hier so abgelegen, dass ihn die Mobilfunksignale nicht finden. Es ist aber gerade bei einem radtouristischen Ausflug nicht schlimm, wenn man mal vor dem digitalen Nichts steht und zum Abschalten gezwungen wird. Eigentlich sollte es sogar eine Karte mit juristisch wasserdichten Funklöchern geben, wo man nicht erreichbar ist. Noch muss man sich seine Funklöcher selbst suchen, aber Ausflüge in zertifizierte Funkloch-Hotels sollten bei Überlastung von den Krankenkassen bezahlt werden. „Wir verschreiben Ihnen eine Woche Funkloch, mit Halbpension und den Fernseher lassen wir auch gleich weg, da laufen eh nur Quark und Co., Krimskrams und Krimis.“

Hier läuft ohne Pause die Vorzeige-Doku „Naturparadies Prignitz“, wie ein Longplayer, das Land flach wie eine Schallplatte – aber die Rillen sorgen für eine Menge Musik. Zum Beispiel an der Weichholzaue Cumlosen, wo die Vegetation sich selber überlassen wurde und naturgemäß mit viel Wildwuchs einen Urwald in der Prignitz-Variante geschaffen hat. Der Ort gehört zu den „Haltepunkte Natur“, ausgewählte Erlebnisstandorte – vom Auenblick bis zum Qualmwassersteg Lenzen, was ein bisschen nach Raucherinsel am Ufer klingt, es handelt sich aber um einen pfiffigen Pfad aus Baumstämmen durch ein Biotop.

Einmal durch das Wunder Elbauen

Eigentlich aber ist die ganze Gegend ein großer Haltepunkt Natur, der in der Frühlingssonne aufatmet: Landpartie mit Lenz, der die Winterstarre vertreibt. Die Elbe fächelt hier in großen Schwüngen voran. Wir surfen im Riesenslalom, Seite an Seite mit dem Strom, halb Prignitz, halb Lüchow-Dannenberg, dann halb Altmark. Die Deichkrone ist ein Laufsteg durch das Wunder Elbauen, mit straffem Nordost-Wind im Rücken fliegen wir durch die grüne Lounge. Weiden, knorrig wie ein alter französischer Filmkommissar, halten die Stellung, von Schnackenburg weht Kirchengeläut herüber, ein Rotmilan surft durch die Luft. Rehe spritzen über die funkelnden Wiesen und oben im Sattel, wenn man mit dem Nordost im Gleichklang segelt, ist es ganz windstill, wie in einer Kapsel. Der Alltag immer mindestens einen Pedaltritt entfernt, keine Ampeln, keine Sorgen, gar keine Zeit dafür, kein gestern, kein morgen.

Am Rande der Strecke laden viele Rastplätze zum Verweilen ein – hier bei Stavenow. Quelle: Lars Sittig

Müggendorf duckt sich an die Elbe, mit seinen schönen historischen Bauernhäusern aus Klinkern und hölzernem Fachwerk. Wir rollen durch eine Art Heimatmuseum unter freiem Himmel, dass sich in der Frühlings-Abendsonne aufreiht. Ohnehin ist in den kleinen architektonischen Prignitz-Perlen – heiße Kandidaten für Dorf-Schönheitspreis-Wettbewerbe – Stop and go angesagt, weil es ständig etwas zu entdecken gibt. Zum Beispiel eine Infotafel am Rastplatz mit dem Hinweis, dass Turnvater Jahn in der Gemeinde Lanz geboren worden ist.

Wir nähern uns dem Ziel: Wittenberge

Wittenberge rückt schnell am Horizont näher. Wir waren schon öfter hier, auch bei der Landpartie „Störche, Strände und Brandenburgs Big Ben“ im vergangenen Jahr – aber die Stadt mit der bewegten, bewegenden Geschichte ist wie der Film Forrest Gump: Man kann ihn noch so oft schauen, es findet sich immer etwas Neues, Spannendes, dieses Mal ist es das prächtige Rathaus. Zurück im Funknetz fiept und brummt der Ackerschnacker wie ein schlechtgelauntes Tamagochi: Was für ein Gegenprogramm zu den verwitterten, dezenten Grüßen in Mellen aus der Steinzeit. Ohne einen Ton von sich zu geben, hatten die Findlinge doch eine Menge zu sagen. Weil wir unterwegs eine Kugel gefunden haben, die an einen Lottoball erinnert, haben wir das als Zeichen gedeutet und Lotto gespielt, mit den Zahlen der Knotenpunkte auf dem Radwegenetz. Nur eine mickrige Zahl war richtig, aber das macht nichts: Die Tour war ein Sechser mit Zusatzzahl.

Der ehemalige DDR-Grenzturm an der Elbe in Lenzen. Quelle: Lars Sittig

Die Route im Schnellcheck:

Start- und Zielpunkt: Die Rundtour beginnt am Bahnhof in Karstädt und endet am Bahnhof in Wittenberge. Beide Stationen sind mit der Regionalbahn gut erreichbar.

Anbindung an das Radverkehrsnetz: Anschlussmöglichkeiten gibt es sehr viele. Der Elberadweg führt flussabwärts weiter bis zur Nordsee und in entgegengesetzter Richtung bis zur Quelle des Stromes in Tschechien. Der Abschnitt zwischen Wittenberge und Karstädt gehört außerdem zum Elbe-Müritz Rundweg, der bis Waren und dann wieder durch die Prignitz bis an die Elbe (Rühstädt) zurückführt. Er verbindet die Elbe-Flusslandschaft und Deutschlands größte Binnenseenlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt zusätzlich Anschluss an ein sehr gut ausgebautes regionales Knotenpunkt-Wegsystem. In Wittenberge kann man beispielsweise auf der Gänsetour weiterfahren. Am Knotenpunkt 1 in Lenzen verlaufen auch die Tour Brandenburg und die Radroute historische Stadtkerne (Route 3).

Der Schwierigkeitsgrad: Die Tour ist durch ihre Länge eine Herausforderung, mit einem E-Bike dürfte sie problemlos an einem Tag zu schaffen sein. Es gibt keine größeren Erhebungen auf der Landpartie, aber ein rund sieben Kilometer langes Teilstück hinter Stavenow, das über Landstraßen führt. Ein entscheidender Faktor für den Schwierigkeitsgrad auf dem exzellent ausgebauten Elberadweg ist, aus welcher Richtung der Wind auf dem rund 30 Kilometer langen Abschnitt von Lenzen nach Wittenberge weht – bei Gegenwind wird es sehr sportlich (Vorhersagen für Windstärke und Richtung gibt es beispielsweise auf wetter.de). Ob die Tour für Kinder geeignet ist, sollte man individuell entscheiden.

Länge: 63 Kilometer, Fahrtzeit fünf bis sechs Stunden. Bahnhof Karstädt – Stavenow – Mankmuß – Boberow – Mellen – Nausdorf – Leuengarten – Lenzen – Lütkenwisch – Cumlosen – Müggendorf – Bahnhof Wittenberge.

Teil 1 der Landpartie: Von Karstädt nach Leuengarten. Quelle: Google Maps

Die Strecke: Die Strecke der MAZ-Landpartie führt vom Bahnhof Karstädt durch eine Unterführung auf die andere Gleisseite und dann Richtung Autobahn. Auf einem Teil des regionalen Knotenpunkt-Wegesystems (Rundkurs Dorfromantik) geht es nach Stavenow und zur gleichnamigen Burg – gleich hinter der Brücke über die Autobahn bei Karstädt rechts abbiegen und den Radpfeilen folgen. Vom Knotenpunkt 11 bei Stavenow verläuft die Route auf einer wenig befahrenen Landstraße, die Teil der offiziellen Radrouten ist, über die L 131 und L 121 nach Boberow, dann weiter auf einem unbefestigten, aber gut befahrbaren Weg am Rande des Rambower Moors zum Großsteingrab in Mellen. Von dort führen am Nordufer des Sees unbefestigte, aber ordentlich befahrbare Wege nach Nausdorf und anschließend ein guter Plattenweg nach Leuengarten. Der nun folgende Abschnitt des offiziellen Radweges am Rudower See nach Lenzen ist etwas steinig, aber er erfüllt seinen Zweck. Kurz hinter Lenzen beginnt am ehemaligen Grenzturm der exzellent ausgebaute Elberadweg, der bis zum Ziel Wittenberge führt.

Teil 2 der Landpartie: Von Leuengarten nach Wittenberge. Quelle: Google Maps

Sehenswürdigkeiten: Die Tour ist ein bunter Mix aus der typisch norddeutschen Landschaft, viel Natur, viel Dorfromantik, den üppigen, grünen Elbauen und den Sehenswürdigkeiten der Städte Lenzen und Wittenberge.

Lenzen: Das Landstädtchen verfügt über über einen schönen historischen Stadtkern, eine spannende Geschichte sowie viele sehenswerte Bauwerke und Objekte, wie das Rathaus, den stumpfen Turm, eine Postmeilensäule, die St.-Katharinen-Kirche sowie die Figurengruppe Lenzener Narrenfreiheit an der Burg mit Bergfried und einem sehr schönen Garten. Am Elbeufer erinnert ein Grenzturm, der bestiegen werden kann, an die deutsche Teilung.

Wittenberge: Die bewegte, schillernde Historie der Stadt wird auch durch die Architektur eindrucksvoll dokumentiert. Dazu gehören unter anderem der größte freistehende Uhrenturm auf dem europäischen Festland, zwei riesige Elbbrücken, das frühere Nähmaschinenwerk, der Steintorturm, das neobarocke Rathaus, die alte Ölmühle und stattliche Kirchen. Auf dem Weg am Ufer der Elbe kann man in der bevölkerungsreichsten Stadt im Landkreis Prignitz Hafenatmosphäre genießen.

Zu den vielen sehenswerten Orten auf der Landpartie gehören natürlich die schönen Dörfer und Biotope der Prignitz und beispielsweise das Großsteingrab von Mellen. Die Megalithanlage gehört ebenso wie die Burg Lenzen zu den sechs zentralen archäologischen Orten in der Prignitz. Allerorten gibt es eine Menge zu entdecken. Das Rambower Torfmoor ist ein eindrucksvolles Naturschutzgebiet, mit einem zwölf Kilometer langen Rundwanderweg und vielen Infotafeln. Das Feuchtgebiet gehört zu den „Haltepunkten Natur“ im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg – 25 ganz besonderen Orten. Mehr Infos können im Internet auf www.dieprignitz.de und www.elbe-brandenburg-biosphaerenreservat.de abgerufen werden.

Einkehrmöglichkeiten: Es gibt unterwegs mehrere Gaststätten, Ausflugslokale und Cafés – aber auch viele schöne Rastplätze für ein Picknick.

Bademöglichkeiten: Am Rudower See verfügen Leuengarten und Lenzen über schöne Badestellen mit Liegewiesen, auch an der Elbe kann man versuchen, an einer geeigneten Stelle ins Wasser springen, um sich abzukühlen. Der Radweg verläuft wegen der Deichrückverlegung – das größte Projekt dieser Art in Deutschland – allerdings teilweise relativ weit entfernt vom Strom durch die Auenlandschaft.

MAZ-Tipp: Den Grenzturm an der Elbe in Lenzen besteigen und die Aussicht weit über die Auenlandschaft und den gewaltigen Strom genießen.

Von Lars Sittig