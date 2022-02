Perleberg

Als Diether Krebs in einem der zahlreichen „Sketchup“-Beiträge als Kundin die Verkäuferin alias Iris Berben fragt, ob sie das Buch „Die Herrschaft der Frau über den Mann“ hat, bekommt er die Antwort: „Möglich, schauen sie mal bei Science-Fiction nach.“

Landratswahl in der Prignitz: Bislang treten nur zwei Männer an

Von solch einer Dominanz ist die Prignitz weit entfernt. Ein Blick in die Kommunalpolitik zeigt, dass Frauen in öffentlichen Ämtern noch immer sehr unterrepräsentiert sind, und dass es nach jetzigem Stand zur bevorstehenden Landratswahl am 8. Mai keine Kandidatinnen geben wird – so wie zuletzt im Landkreis Oberhavel, wo vier Männer antraten, und im Landkreis Potsdam-Mittelmark, wo sich gleich sieben Männer bewarben.

Dabei würden ein paritätischer Wettbewerb und eine ausgewogene Verteilung der Sitze in den Kommunalparlamenten nur die tatsächlichen Verhältnisse unter den Einwohnern abbilden. Mit Stand vom 31. August 2021 leben im Landkreis 37 575 Männer und 38 214 Frauen.

Dass die Realität anders aussieht, zeigt beispielsweise die Sitzverteilung im Kreistag, wo der Anteil der Frauen deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt und die Fraktionen der CDU und des Bauernverbandes sogar ganz ohne Mandatsträgerinnen auskommen.

Kommunalpolitik in der Prignitz: Frauen sind deutlich in der Minderheit

Solche Szenarien möchte der überparteilich agierende frauenpolitische Rat Brandenburg gern ändern und damit erreichen, dass sich mehr Frauen für kommunalpolitische Ämter interessieren. Dafür sei es auch notwendig, die politischen Kultur in den Gremien zu verbessern. Ein oft sehr rauer und wenig kooperativer Umgang miteinander wirke auf Frauen, die sich einbringen wollen, eher abschreckend, teilte der Rat auf MAZ-Nachfrage mit.

Dabei gibt es Beispiele in der Prignitz, die zeigen, dass sich Frauen behaupten können. Susanne Scherfke-Weber gehört dazu, die seit der Kommunalwahl im Mai 2019 ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Berge ist. Als einzige Frau sitzt sie im Amtsausschuss und nennt die Situation manchmal schwierig: „Es gibt Riesenunterschiede, wie man miteinander redet. Frauen haben da einen anderen Umgang“, sagt Susanne Scherfke-Weber.

Susanne Scherfke-Weber und Nicole Bahr sind kommunalpolitisch in der Prignitz aktiv

Allein unter Männern sitzt Nicole Bahr in der SPD-Fraktion in der Perleberger Stadtverordnetenversammlung. Dort hat sie seit 2019 sogar den Vorsitz inne und damit gute Erfahrungen gesammelt. „In der Fraktion macht es Spaß, hier gibt es keine Konflikte“, erzählt sie. Etwas anders verhält es sich aber im Kreistag, dem Nicole Bahr auch angehört. Dort habe man das Gefühl, dass sich Frauen mehr behaupten müssen als Männer.

Auf seine Nominierung als Landrats-Kandidat hätte Clemens Wehr sogar verzichtet, um einer Frau den Vortritt zu lassen. Doch die Prignitzer Grünen haben niemanden gefunden – trotz der Vorreiterrolle der Partei in Sachen Parität. „Auf unterer Ebene haben wir Schwierigkeiten, dass ins reale Leben umzusetzen“, gibt Wehr zu. Es gebe einfach zu wenig Frauen, die sich das zutrauen.

Neulich im Amtsausschuss von Bad Wilsnack/Weisen wurde die Kandidatin für die Position der stellvertretenden Schiedsperson gefragt, wie sie denn die Männer vertreten wolle. Und ergänzend kam die Anmerkung aus den Reihen der männlichen Mitglieder, sie möge doch bedenken, dass dort mehr Männer als Frauen sitzen.

Eine Szene, die wohl auch ganz gut in die Kategorie „Science-Fiction“ passt.

Von Stephanie Fedders