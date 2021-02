Landwirte protestieren in Neuruppin gegen Insektenschutzgesetz

Neuruppin

Nichts geht mehr am Dienstagmorgen am Neuruppiner Braschplatz. Mehr als 20 Traktoren parken in der Friedrich-Engels-Straße vor dem Büro der SPD-Bundestagsabgeordneten Dagmar Ziegler, die seit Ende November eine der fünf Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages ist.

Die Landwirte sind in Sorge wegen des geplanten Insektenschutzgesetzes, das am Mittwoch in Berlin vom Bundeskabinett beraten und danach in den Bundestag weitergeleitet werden soll. Die Landwirte befürchten durch das Gesetz große Einschnitte für ihre Arbeit. Denn laut dem geplanten Gesetz soll in keinem Schutzgebiet mehr Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden dürfen.

Der „Todesstoß für die konventionelle Landwirtschaft“

„Das wäre der Todesstoß für die konventionelle Landwirtschaft“, sagt Lothar Pawlowski (71), Chef des Kreisbauernverbandes in der Prignitz. Der Karstädter befürchtet, dass Deutschland dann noch mehr Lebensmittel als bisher aus anderen Ländern einführen und der Regenwald in Südamerika noch stärker abgeholzt wird.

Die Landwirte wollen deshalb ein Mitspracherecht: In den betroffenen Schutzgebieten solle der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln zwar weiter reduziert, aber nicht per Gesetz einfach verboten werden. Immerhin gibt es allein in Ostprignitz-Ruppin 70 verschiedene Schutzgebiete. Die meisten befinden sich in der Nähe von Rheinsberg, Lindow, am Ruppiner See sowie am Rhinluch.

Landwirte wollen mitreden können

„Ich kenne keinen Landwirt, der gegen Insektenschutz ist“, sagt Harald Krumhoff aus Stöffin. Doch der Insektenschutz müsse auch praktikabel sein. „Das geht nur gemeinsam und nicht mit Verordnungen“, so Krumhoff.

Es werde gar nicht berücksichtigt, dass die Landwirte schon jetzt weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen und mehr Blühflächen anlegen, sagt Sven Deter. Der Landwirt aus Wulkow ist CDU-Kreistagsabgeordneter und zugleich Chef des Kreisbauernverbandes in Ostprignitz-Ruppin.

Ähnliche Proteste vor weiteren Büros von SPD-Politikern

Die Bauernverbände hatten gemeinsam zu der Protestaktion am Dienstag aufgerufen. Ähnliche Aktionen fanden am Dienstag ebenfalls vor den Büros dreier weiterer SPD-Bundestagsabgeordneter in Brandenburg statt. Die Politik solle wissen, welche Probleme die Landwirte mit dem geplanten Insektenschutzgesetz habe, so Lothar Pawlowski.

Derzeit sind viele Landwirte auf der Straße: Seit Wochen machen immer wieder Bauern aus ganz Deutschland in Berlin auf ihre schwere Lage, die wachsende Vorschriftenflut und die mangelhafte Kennzeichnung von Lebensmitteln aufmerksam.

Die Wut der Bauern wird größer

„Die Wut der Bauern und die Notlage der Landwirte werden größer“, mahnte der Prignitzer Kreisbauernchef. Der Karstädter setzt darauf, dass die Politik sich für eine Kooperation mit den Landwirten entscheidet. Schließlich habe der Landesbauernverband ein Konzept ausgearbeitet, wie bis zum Jahr 2030 der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln weiter verringert werden könne.

Dagmar Ziegler hat von der Aktion vor ihrem Büro in Neuruppin am Dienstag nur indirekt erfahren. Die SPD-Politikerin befindet sich derzeit wegen der Corona-Lage zu mehreren Sitzungen in Berlin.

Das umstrittene Insektenschutzgesetz könnte Ende Februar erstmals im Bundestag vorgestellt werden. Wann und mit welchen Änderungen es dann beschlossen wird, das ist noch offen.

