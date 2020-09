Lanz

Da lauschten die Kinder fast andächtig: Die Geschichten rund um das Menschenkind Max, die Birken-Elfe Mimi und einige andere, zum Teil absonderliche Wesen zogen sie in ihren Bann.Zum Teil kannten sie diese schon, denn Claudia Hann und Udo Mierke vom Cassiopeia-Theater aus Köln waren nicht zum ersten Mal an der Grundschule in Lanz (Amt Lenzen-Elbtalaue). Allerdings war es wegen Corona das erste Mal, dass die beiden im Freien auftraten.

Mit zum Teil lustigen Effekten. Denn just als Claudia Hann die Elfe Mimi durch die Natur ziehen ließ, zog ein Vogelschwarm deutlich hörbar über die Schule hinweg und wurde so zur Bereicherung für das Setting. Und da wurde die Geschichte „Mimi auf der Suche. Das Geheimnis der Bergelfen“ noch einmal für die Kinder erfahrbarer als ohnehin.

„Finde den Ort, der Bleiben verheißt“

So erfuhren die Kinder, dass das Menschenkind Max auf der Suche nach der Birken-Elfe Mimi ist. Diese muss für die Rettung des Elfenvolks sorgen. Das ist nämlich in Gefahr, weil seine Bäume gefällt werden sollen. Und so macht sich Mimi auf eine große Reise im Auftrag der Elfenkönigin: „Finde den Ort, der Bleiben verheißt, finde die Insel aus Feuer und Eis“, gab sie ihr mit auf den Weg.

Claudia Hann spielte sang und las die Geschichte, die sie sich selbst ausgedacht hat. Ihr Partner Udo Mierke sorgte für den guten Ton, sprich Beschallung und Musikeinspielungen, und war für die Inszenierung verantwortlich.

Fortsetzung der Geschichte „Max auf den Bäumen“

Vor der Schule gab es zwei Aufführungen, erst für die Jüngeren, dann für die Älteren.Tags darauf gab es das Ganze dann für Kita-Kinder.

Claudia Hann erzählt die Geschichte, Udo Mierke sorgte für die Abmischung und Beschallung. Quelle: Bernd Atzenroth

Dabei war die Geschichte, die Claudia Hann vortrug, eine neue. Sie ist aber eine Fortsetzung des Theaterhörbuchs „Max auf den Bäumen“ für Erwachsene und für Kinder ab fünf Jahren. Und auch die zweite Geschichte ist bald als Hörbuch erhältlich.

Kinder errieten die Musikinstrumente

Man könnte sie auch im Theater erleben, denn natürlich führen die beiden sie in ihrem Cassiopeia-Theater in Köln auf. Claudia Hann schreibt selbst die Theaterstücke, sie ist Autorin und Puppenspielerin. Udo Mierke setzt dies dann alles in Szene. Ein wichtiger Bestandteil ist die Musik zu den Stücken. Auch die ist selbst gemacht.

Claudia Hann bezog in Lanz die Kinder mit ein, indem sie sie die Instrumente raten ließ und ihnen anschließend erklärte – vom Klavier über Flöten, einen Kontrabaß, eine Harfe bis zu einem Syntheziser war alles Mögliche dabei.

„Die Geschichte geht weiter, aber die Lesung endet hier“

Dass die beiden einen so guten Draht zur Grundschule in Lanz haben, hat auch einen guten Grund: Sie haben auch hier einen Wohnsitz und damit ihr zweites Zuhause.

„Die Geschichte geht weiter, aber die Lesung endet hier“, sagt Claudia Hann zum Schluss. Da dürfen sich die Lanzer Kinder wohl auf eine Fortsetzung freuen, zumal es bereits eine Idee für die nächste Geschichte gibt.

Von Bernd Atzenroth