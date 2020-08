Lanz

Ein 36-Jähriger aus Lanz rief am Samstag um 0.59 Uhr den Notruf der Polizei des Landes Brandenburg an und beschuldigte seinen Vater, seine Mutter geschlagen zu haben.

Er habe sie im Hof liegend gefunden, sie sei ins Koma gefallen und bereits mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Perleberg verbracht worden. Doch die Vorwürfe erwiesen sich als erlogen.

Anzeige

Bei der Überprüfung traf die Polizei die Eltern des 36-Jährigen an – beiden geht es gut. Der 36-Jährige war nicht vor Ort. Die Eltern gaben an, dass er in letzter Zeit verhaltensauffällig sei.

Von MAZ-online