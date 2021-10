Leader-Projekte in der Prignitz ausgewählt: Geld für Burgen und Berge

Perleberg

Von Lenzen bis Gumtow, von Berge bis Plattenburg: Quer durch die Prignitz dürfen sich Kommunen und private Investoren über die Nachricht aus der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Storchenland Prignitz freuen, dass sie im aktuellen Auswahlverfahren zur Beantragung von Leader-Mitteln berücksichtigt wurden.

Leader-Mittel für die Prignitz: 18 Projekte sind ausgewählt worden

Insgesamt bekamen 18 Projekte ein positives Votum, für die nun eine finanzielle Förderung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) in Aussicht steht. Das Budget dafür umfasst 1,8 Millionen Euro.

In Lindenberg soll die Fläche vor der Schule befestigt werden. Quelle: Stephanie Fedders

Die Freude darüber ist vor allem in den Gemeinden groß, die zwingend auf Fördermittel angewiesen sind, wollen sie in Infrastruktur investieren. Das trifft sowohl auf Groß Pankow, als auch auf Berge zu. Je zwei Projekte sind ausgewählt worden.

Im Groß Pankower Ortsteil Hohenvier geht es um den Bau eines Kinderspielplatzes, im Ortsteil Lindenberg um die Erneuerung der Zuwegung zur Turnhalle und die Herstellung von Parkflächen. Letzteres ein Vorhaben, dass die Verwaltung schon länger auf ihrer To-Do-Liste und durch den Eigenanteil im Haushalt abgesichert hat.

Leader-Mittel für die Prignitz: Groß Pankow und Berge profitieren gleich doppelt

Nach der Neugestaltung der Außenanlagen und der Horträume in der Grundschule in Berge, die vor kurzem beim Herbstfest vorgestellt wurden (die MAZ berichtete), kann die Gemeinde jetzt auch ein weiteres Vorhaben im Schulgebäude in Angriff nehmen: Die Sanierung und daran anschließende Nutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung.

Die Kita „Mäuseburg“ in Berge braucht Investitionen in den Brandschutz. Quelle: Stephanie Fedders

„Wir wollen damit einen Treffpunkt schaffen, weil wir bislang keine Gemeinderäume haben“, sagt Berges ehrenamtliche Bürgermeisterin Susanne Scherfke-Weber. Langfristig soll das Schulgebäude damit auch für Vereinsarbeit, Veranstaltungen oder Versammlungen der Jugendlichen, Senioren und Gemeindevertreter zur Verfügung stehen.

Dringend modernisiert werden soll auch das Dachgeschoss der Berger Kita „Mäuseburg“. Zudem muss die Gemeinde in den Brandschutz des Gebäudes investieren. Die Auslastung der Einrichtung ist so gut, dass alle Zimmer im Haus gebraucht werden.

Für die Plattenburg und die „Kuhburg“ in Wüsten Vahrnow können Leader-Mittel beantragt werden

Um das historische Erbe in der Prignitz zu erhalten, soll die Co-Finanzierung gleich zwei Burgen zugutekommen: Für die Plattenburg kann die Gemeinde als Eigentümer Gelder zur Sanierung eins Nebengebäudes beantragen. Und die Gemeinde Wüsten Vahrnow hat Aussicht auf finanzielle Unterstützung für den Erhalt der mittelalterlichen „Kuhburg“.

Die Plattenburg gehört zu den ausgewählten Projekten. Quelle: Stephanie Fedders

Die Stadt Pritzwalk möchte mit Hilfe der Leader-Mittel einen Parkplatz an der Quandt-Schule bauen und das Freibad im Hainholz generationengerecht sanieren. Im Amt Lenzen-Elbtalaue geht es um die Sanierung der Seebrücke am Rudower See und die Instandhaltung des Reetdaches der denkmalgeschützten Fachwerkscheune auf der Burg Lenzen.

LAG Storchenland Prignitz: Der Bedarf an einer Leader-Förderung ist hoch

Ob es in der auslaufenden Förderperiode noch ein weiteres Auswahlverfahren geben wird, steht noch nicht fest. „Weiteren Bedarf in der Region gibt es auf jeden Fall“, sagt Margret Voelkel vom Regionalmanagement der LAG Storchenland.

Erhaltenswert: Die „Kuhburg“ in Wüsten Vahrnow. Quelle: Stephanie Fedders

Bis September waren für das dritte Ordnungsverfahren des Jahres insgesamt 24 Vorhaben eingereicht worden. Sechs Projekte konnten aktuell nicht berücksichtigt werden und warten auf eine neue Chance.

Eine Übersicht mit allen ausgewählten Projekten steht unter www.leader-prignitz.eu

Von Stephanie Fedders